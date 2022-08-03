السلطات المصرية تجدد حبس الصحفي بقناة الجزيرة مباشر بهاء إبراهيم لمدة 45 يوما

جددت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس الزميل بهاء الدين إبراهيم -الصحفي بقناة الجزيرة مباشر- لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

والزميل بهاء رهن الحبس الاحتياطي منذ نحو عامين ونصف في السجون المصرية دون محاكمة.

وتم حبس بهاء على ذمة التحقيقات في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق رواية زوجته.

عاجل | السلطات المصرية تجدد حبس #بهاء_الدين_إبراهيم الصحفي بالجزيرة مباشر مدة 45 يومًا#مصر pic.twitter.com/dZb2zhRzZs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2022

واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية، الاثنين، قرار السلطات المصرية تجديد حبس الزميل ربيع الشيخ، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، احتياطيًّا لمدة 45 يومًا، واحتجازه دون محاكمة أو تهم لمدة عام.

وحمّلت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة جميع صحفييها المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بواجباتهم الصحفية.

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين الأربعة بقناة الجزيرة مباشر المحتجزين في مصر بلا تهمة، وهم هشام عبد العزيز وربيع الشيخ وأحمد النجدي بهاء الدين إبراهيم.

ودعت المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة والمعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

ويخضع الزميل هشام عبد العزيز للحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة ‏‏2019، رغم أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونًا بعامين في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

أما الزميل أحمد النجدي (67 عامًا) فقد اعتُقل أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، وتباشر السلطات تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.

واعتُقل ربيع الشيخ بمطار القاهرة الدولي، في 1 أغسطس/آب 2021، عندما وصل لقضاء عطلة عائلية، وقد أثّر استمرار تمديد احتجازه على مدار العام والحبس الانفرادي في سجن طرة سيئ السمعة تأثيرًا شديدًا عليه، وأدى إلى تدهور صحته البدنية والنفسية.