الدفاع التركية: انتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية (فيديو)

قالت وزارة الدفاع التركية إن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أنهي تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتتجه نحو لبنان.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن السفينة التي تحمل 27 ألف طن من الذرة ستمر عبر مضيق البوسفور لتتوجه إلى لبنان في وقت لاحق.

Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

وكان أعضاء المركز قد بدؤوا أعمال تفتيش سفينة (رازوني) المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، في موقع رسوها شمالي مضيق البوسفور بتركيا.

وغادر الأعضاء الممثلون عن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، صباح الأربعاء، مقر مركز التنسيق في إسطنبول، باتجاه السفينة الراسية في منطقة (روملي فنار) بمضيق البوسفور.

وكانت الوزارة قد ذكرت في تغريدة سابقة أن فريق التفتيش المشترك قد وصل إلى السفينة بحلول الساعة 07:40 (بتوقيت غرينتش)، ليبدؤوا بعدها بأعمال تفتيش سفينة الحبوب وفق الأسس المتفق عليها في وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı. pic.twitter.com/kWKx0F5G32 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

ومن المقرر أن تواصل سفينة الحبوب رحلتها باتجاه ميناء طرابلس اللبناني، حيث وجهتها الأخيرة، وذلك بعد انتهاء أعمال التفتيش والحصول على موافقة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، وصول سفينة (رازوني) إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، بعد انطلاقها صباح الاثنين من ميناء أوديسا الأوكراني.

وجرت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز الماضي، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.