سياسة|تركيا

الدفاع التركية: انتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية (فيديو)

3/8/2022

قالت وزارة الدفاع التركية إن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أنهي تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتتجه نحو لبنان.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن السفينة التي تحمل 27 ألف طن من الذرة ستمر عبر مضيق البوسفور لتتوجه إلى لبنان في وقت لاحق.

وكان أعضاء المركز قد بدؤوا أعمال تفتيش سفينة (رازوني) المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، في موقع رسوها شمالي مضيق البوسفور بتركيا.

وغادر الأعضاء الممثلون عن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، صباح الأربعاء، مقر مركز التنسيق في إسطنبول، باتجاه السفينة الراسية في منطقة (روملي فنار) بمضيق البوسفور.

وكانت الوزارة قد ذكرت في تغريدة سابقة أن فريق التفتيش المشترك قد وصل إلى السفينة بحلول الساعة 07:40 (بتوقيت غرينتش)، ليبدؤوا بعدها بأعمال تفتيش سفينة الحبوب وفق الأسس المتفق عليها في وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تواصل سفينة الحبوب رحلتها باتجاه ميناء طرابلس اللبناني، حيث وجهتها الأخيرة، وذلك بعد انتهاء أعمال التفتيش والحصول على موافقة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، وصول سفينة (رازوني) إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، بعد انطلاقها صباح الاثنين من ميناء أوديسا الأوكراني.

وجرت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز الماضي، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر