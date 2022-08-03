أمريكا توافق على بيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية والإمارات بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء موافقتها على صفقتي سلاح محتملتين لبيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية والإمارات بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار.

ويأتي إعلان الموافقة بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيمي البلدين في السعودية خلال قيامه بزيارة للمنطقة يُنظر إليها على أنها محورية لتعزيز علاقات واشنطن المتراجعة معهما.

وكان بايدن يأمل في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط بهدف خفض أسعار البنزين بعد أن بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في 40 عاما، الأمر الذي من شأنه أن يهدد شعبيته.

وقالت الخارجية الأمريكية إن السعودية ستشتري 300 منظومة صواريخ “باتريوت ميم-104 إي” التي يمكن استخدامها لاعتراض صواريخ بالستية بعيدة المدى إضافة إلى طائرات مهاجمة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن شركة رايثيون تكنولوجيز هي المتعاقد الرئيسي لتوفير صواريخ باتريوت الاعتراضية مع المعدات المرافقة لها وبرامج التدريب وقطع الغيار والدعم والتي قد تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار.

وواجهت السعودية تهديدات صاروخية أخيرا من ميليشيا الحوثيين في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية “هذه الصواريخ ستستخدم للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ضد الأنظمة الجوية بدون طيار عبر الحدود والهجمات الصاروخية البالستية على المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في السعودية”.

وفي صفقة منفصلة ستبيع الولايات المتحدة 96 صاروخا لمنظومة ثاد للدفاع الجوي ومعدات ذات صلة للإمارات إلى جانب قطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني للإمارات.

وستكون شركة لوكهيد المتعاقد الرئيسي لتوفير لصواريخ ثاد الاعتراضية والمعدات ذات الصلة والتي قد تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار.

وسبق أن تعرضت الإمارات لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين تم صدها جزئيا بواسطة أنظمة دفاعية تديرها القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للصواريخ البالستية في المنطقة، وتقلل الاعتماد على القوات الأمريكية”.