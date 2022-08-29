نجل عبد المنعم أبو الفتوح: والدي أصيب برابع نوبة قلبية خلال شهرين

قال حذيفة نجل المرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح، إن والده أصيب بنوبة قلبية جديدة في 25 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف حذيفة في منشور على فيسبوك أن والده أخبره بتعرضه لتلك النوبة عبر خطاب أرسله من داخل محبسه اليوم الاثنين.

وأكد حذيفة أن هذه النوبة القلبية الرابعة التي يتعرض لها والده منذ بداية يوليو/تموز الماضي، دون استجابة لطلبات تمكينه من حقه في الرعاية الطبية، بما يضمن سلامته في ظل خطورة وضعه الصحي الحالي.

وأُلقِي القبض على أبو الفتوح في فبراير/شباط 2018، ثم تقرر إخلاء سبيله في يونيو/حزيران من العام الماضي بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، لكن النيابة قررت حبسه على ذمة قضية أخرى، وتم إدراجه هو ونائبه (محمد القصاص) على قوائم الإرهاب.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا ضده بالسجن 15 عامًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأمس الأحد، أصدر سياسيون وحقوقيون ومثقفون بيانًا طالبوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للإفراج الصحي عن أبو الفتوح.

وقال البيان إن أبو الفتوح تعرّض منذ يوليو الماضي لأزمات صحية عدة تسببت في تدهور حالته على نحو غير مسبوق، يجعله عرضة للموت في أي لحظة.

وأكد البيان وجود إهمال طبي في متابعة حالة أبو الفتوح الصحية، وتجاهل لمطالباته بنقله إلى المستشفى رغم حاجته الشديدة لذلك، فضلًا عن وقف المتابعة الطبية اليومية لحالته.

أصدر العديد من رؤساء الأحزاب وبعض أعضاء أمانة الحوار الوطني وحقوقيون وسياسيون وصحفيون وأساتذة جامعات ومثقفون من كافة التيارات الوطنية المصرية؛ بيانا مشتركا يناشدون فيه الرئيس الإفراج الصحي عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق. pic.twitter.com/1cuxXZyjZe — عبدالمنعم أبو الفتوح (@DrAbolfotoh) August 28, 2022

وأثناء إحدى جلسات محاكمته الأسبوع الماضي، قال أبو الفتوح إنه يتعرض للقتل البطيء من إدارة سجن المزرعة لرفضها عمل الفحوص الطبية وعرضه على المستشفى رغم تعرّضه للعديد من الأزمات الصحية الفترة الأخيرة، وإصابته بالعديد من الجلطات مما أدى إلى انسداد الشرايين.

وأفاد نجل أبو الفتوح بأن المحامين تقدموا بطلبات لرئاسة الجمهورية وللنائب العام ولمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة، فطلبت المحكمة تقديم طلب مكتوب لها، وهو ما حصل بالفعل، إذ تقدمت لجنة الدفاع بطلب لإجراء تلك الفحوص، وقررت المحكمة أنها ستقوم بفحص الطلب واتخاذ اللازم وفقًا لمقدرتها.