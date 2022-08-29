مع بدء العام الدراسي.. الاحتلال يحتجز معلمين وصحفيين بالخليل وإصابات أثناء اقتحام جنين (فيديو)

أصيب، اليوم الإثنين، 11 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، في حين احتجزت قوات الاحتلال عددا من أعضاء الهيئة التدريسية والصحفيين في أول أيام العام الدراسي الجديد بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزل الأسير المحرر علاء عمر زكارنة، عدة ساعات، ثم اعتقلته.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط المنزل المحاصر بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم.

وقالت مصادر طبية إن 7 إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها 5 إصابات في الأقدام، وواحدة في البطن، وأخرى في الرأس، وإن 4 إصابات أخرى نقلت إلى مستشفى جنين الحكومي.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن العملية التعليمية لم تنتظم في قباطية، بسبب المواجهات والانتشار الكثيف لقوات الاحتلال في أحياء البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 4 مواطنين، وأصابت 3 آخرين بجروح خطيرة في جنين أمس الأحد. واعتقلت قوات الاحتلال كذلك شابًّا من مدينة بيت لحم بعد أن داهمت منزله وفتشته.

عام دراسي جديد

وفي أول أيام العام الدراسي الجديد في فلسطين، احتجزت قوات الاحتلال اليوم عددًا من أعضاء الهيئة التدريسية والصحفيين بمسافر يطا جنوب الخليل.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن خالد النجار من مديرية تربية وتعليم يطا، أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الهيئة التدريسية والصحفيين على مدخل قرية جنبة، ومنعتهم من الوصول إلى مدرسة القرية مدة ساعة، بحجة أنها تقع في منطقة تدريب عسكري، ثم أفرجت عنهم.

وأضاف أن طلبة المدرسة يتعرضون خلال موسم الدراسة إلى مضايقات جمّة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مما يضطر الأهالي إلى مرافقة أبنائهم، خوفًا عليهم، وحرصًا على سلامتهم.

وأشار إلى أنه من بين الصحفيين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال على مدخل القرية المذكورة: منتصر نصار، ونضال النتشة، وساري جرادات، وعبد المحسن شلالدة، ويسري الجمل، وموسى القواسمي.

يُشار إلى أن اليوم هو بداية العام الدراسي الجديد (2022) في فلسطين، وقد التحق مليون و385 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في جميع المحافظات بما فيها مدارس القدس ومدارس فلسطين في رومانيا وتركيا وقطر ومختلف مناطق الشتات الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال افتتاحه العام الدراسي الجديد من مدرسة “بنات أبوقش” الثانوية في مدينة رام الله “افتتحنا اليوم 20 مدرسة جديدة في أنحاء فلسطين”.