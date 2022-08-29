على طريقة سريلانكا.. متظاهرون يلهون في مسبح القصر الجمهوري في العراق بعد اقتحامه (فيديو)

لم تخلُ الاحتجاجات التي شهدها العراق، اليوم الاثنين، من مشاهد غريبة وغير مألوفة خلال المظاهرات.

واقتحم مئات المتظاهرين من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر مقر رئاسة الوزراء والقصر الجمهوري وعددًا من المباني الحكومية ومقار المحافظات والمحاكم.

وكما فعل المتظاهرون في سريلانكا، حوّل المتظاهرون مسبح القصر الجمهوري إلى ساحة غير معتادة للتظاهر.

وقام المحتجون بالقفز في المسبح، ورفع بعضهم صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حمام السباحة.

وخلال الاحتجاجات التي شهدتها سريلانكا في شهر يوليو/تموز الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين القصر الرئاسي بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا، وقفز بعضهم في حوض السباحة، وشوهد آخرون وهم يجلسون ضاحكين في غرف النوم الفخمة بالمقر الرئاسي.

وقُتل وجُرح العشرات في أعمال الاحتجاجات التي شهدها العراق، الاثنين، إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي.

وأعلنت السلطات حظرًا للتجوال في العراق، الذي يعيش في أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.