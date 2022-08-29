سياسة|فلسطين

بالفستان الأبيض.. شرطة الاحتلال تعتقل عروسا فلسطينية أثناء موكب الزفاف (فيديو)

29/8/2022-|آخر تحديث: 29/8/202210:42 AM (مكة المكرمة)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، عروسًا فلسطينية أثناء موكب زفافها في مدينة عرابة العربية في منطقة الجليل شمالي الأراضي المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء الأناضول بأن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت موكب الزفاف واعتقلت العروس، مما أدى إلى مناوشات بين تلك القوات والشبان المشاركين في الحفل.

وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلًا من قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين في الزفاف تزامنًا مع اعتقال العروس، وفق المصدر ذاته.

وكتبت الناشطة الفلسطينية كاتيا ناصر عبر صحفتها في تويتر “أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ! الاحتلال يختطف عروسًا من موكب عرسها في عرابة البطوف ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز”.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت العريس قبل نحو أسبوع، وأصدرت محكمة الصلح في عكا أمرًا بتسريحه بشروط مقيدة من ضمنها إبعاده من مدينة عرابة، ووصل عدد من أفراد الشرطة إلى المكان أمس من أجل فحص روتيني.

ومع وصولهم تجمع عدد كبير من السكان في المكان ووقع شجار على ما يبدو، فما كان من الشرطة إلا أن تقتاد العروس للتحقيق معها، بحسب تصريحات الاحتلال.

ونفذت الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة حملات اعتقالات كبيرة في المدن والمناطق العربية في إسرائيل، بدعوى أنها تأتي ضمن إطار “حملة لمكافحة الجريمة”.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، يبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل نحو مليون و982 ألفا، ويشكلون 21% من عدد سكان البلاد البالغ حوالي 9 ملايين و391 ألفًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر