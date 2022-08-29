بالفستان الأبيض.. شرطة الاحتلال تعتقل عروسا فلسطينية أثناء موكب الزفاف (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، عروسًا فلسطينية أثناء موكب زفافها في مدينة عرابة العربية في منطقة الجليل شمالي الأراضي المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء الأناضول بأن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت موكب الزفاف واعتقلت العروس، مما أدى إلى مناوشات بين تلك القوات والشبان المشاركين في الحفل.

وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلًا من قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين في الزفاف تزامنًا مع اعتقال العروس، وفق المصدر ذاته.

أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ!

*الاحتلال يختطف عروساً من موكب عرسها في عرابة البطوف بأرضنا المحتلة-٤٨ ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز

كنت مقهورة حتى شفت العروس ماشية مش فارقة معها…

جدعة يا بنت شعب الأحرار! الفيديو الأول هنا (١) pic.twitter.com/9NsGNtR9VP — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) August 28, 2022

وكتبت الناشطة الفلسطينية كاتيا ناصر عبر صحفتها في تويتر “أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ! الاحتلال يختطف عروسًا من موكب عرسها في عرابة البطوف ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز”.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت العريس قبل نحو أسبوع، وأصدرت محكمة الصلح في عكا أمرًا بتسريحه بشروط مقيدة من ضمنها إبعاده من مدينة عرابة، ووصل عدد من أفراد الشرطة إلى المكان أمس من أجل فحص روتيني.

أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ!

*الاحتلال يختطف عروساً من موكب عرسها في عرابة البطوف بأرضنا المحتلة-٤٨ (فيديو المنشور السابق)ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز (الفيديو هنا)

كنت مقهورة حتى شفت العروس ماشية مش فارقة معها…

جدعة يا بنت شعب الأحرار! الفيديو الثاني هنا (٢) pic.twitter.com/AD3OZ5vPR4 — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) August 28, 2022

ومع وصولهم تجمع عدد كبير من السكان في المكان ووقع شجار على ما يبدو، فما كان من الشرطة إلا أن تقتاد العروس للتحقيق معها، بحسب تصريحات الاحتلال.

ونفذت الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة حملات اعتقالات كبيرة في المدن والمناطق العربية في إسرائيل، بدعوى أنها تأتي ضمن إطار “حملة لمكافحة الجريمة”.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، يبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل نحو مليون و982 ألفا، ويشكلون 21% من عدد سكان البلاد البالغ حوالي 9 ملايين و391 ألفًا.