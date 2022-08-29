شاهد: اللحظات الأولى لإصابة متظاهرين عراقيين بالرصاص الحي في المنطقة الخضراء

أظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، اللحظات الأولى لإصابة عدد من المتظاهرين بالرصاص الحي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وتُظهر الفيديوهات سقوط متظاهرين أرضًا بعد إصابتهم بالرصاص، وسط محاولات لإسعافهم.

كما أظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران أمام مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بمقتل 10 أشخاص وإصابة 200 خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعدما قرر رجل الدين مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية بسبب الجمود الذي يعتريها.

واشتبك شبان موالون للصدر -خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على قراره- مع أنصار خصومه، وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة خارج المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم العديد من مقرات الوزارات والسفارات.

وقال شهود عيان إن دوي إطلاق النار تردد في أنحاء وسط بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية -في بيان لها- فرض حظر تجوال في جميع محافظات البلاد، بدءًا من الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، حتى إشعار آخر.

والسبت، اقترح الصدر تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”.

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، بعدما بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا لا يزال متواصلًا داخل المنطقة الخضراء، رفضًا لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.