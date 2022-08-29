بعد تبرئة المتهمين.. قضية التحريض على قتل أردوغان في سويسرا تتجه للاستئناف

قال الناطق باسم مكتب الادعاء العام في برن أنه تم رفع طلب استئناف للمحكمة العليا السويسرية، إثر قرار التبرئة الصادر بحق 4 متهمين برفع لافتات تحرّض على قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تجمع أقيم قبل 5 سنوات أمام البرلمان السويسري، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وقال الناطق -لم يذكر اسمه- في حديث لصحيفة بليك السويسرية، الأحد، إنه تم الاعتراض على قرار التبرئة الصادر في مارس/آذار الماضي، بحق المتهمين في القضية التي تنظر فيها محكمة برن.

وأشار أنه تم رفع طلب استئناف للمحكمة العليا السويسرية، إثر قرار التبرئة الصادر بحق المتهمين.

وفي 9 مارس الماضي، أصدرت محكمة برن قرارًا بتبرئة المتهمين الـ 4 في القضية التي بدأت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 25 مارس 2017، رفع أنصار لحزب العمال الكردستاني أمام البرلمان الفيدرالي السويسري في برن، لافتة تحرّض على قتل أردوغان.

وحمل المشاركون في التجمع، صورة لأردوغان، ويظهر فيها مسدس موجه إلى رأسه، ومكتوب عليها “اقتلوا أردوغان”، باللغة الإنجليزية.

وحزب العمال الكردستاني محظور في تركيا، وكان قد شن تمردًا ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة الآلاف، وتعدّه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي جماعة إرهابية.