الاحتلال يمحو جدارية “شيرين”.. عدن أبو مخ: سأرسمها على ذات الجدار ولن أسمح لهم بطمس صوت فلسطين (فيديو)

أزالت الشرطة الإسرائيلية جدارية تحمل صورة الزميلة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، رسمتها رسامة فلسطينية على جدار منزل بباقة الغربية داخل الخط الأخضر في الأراضي المحتلة.

فبعد أن اغتالتها رصاصاتُ قوات الاحتلال، قامت بمحو صورتها من جدارية رُسمت لتُخلِّدَ ذكراها داخل إسرائيل.

هذا ما شهدته الرسامة الفلسطينية عدن أبو مخ، التي رسمت جدارية لشيرين أبو عاقلة على جدار منزلها بباقة الغربية داخل الخط الأخضر، لتُفاجأ بمرور شرطة الاحتلال وطلب محو الجدارية بدعوى أنها تضايق بعض الأشخاص من ذوي المناصب العليا -بحسب الرسامة- قبل أن يتم محو الجدارية بالفعل.

وقالت عدن لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر “إن هدف الاحتلال من محو الصورة هو طمس الصوت الفلسطيني الذي نحاول توصيله، خاصة صورة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي ما يحدث في فلسطين من حقائق وظلم”.

وعن تفاصيل ما حدث قالت عدن “طلب مني الشرطي محو الجدارية بحجة أنها تزعج أفراد في السلطة العليا، وسط تهديد مبطن لوالدي كي لا يؤثر ذلك على حياتنا الشخصية والعملية”.

وأضافت “وجّه الشرطي تهديدًا مبطنًا، ليس من حقه أن يطلب مني محو صورة صحفية عالمية تربينا على صوتها وصورتها”.

صورتها تزعجهم كما صوتها ونعشها..

جدارية رسمتها الفلسطينية عدن أبو مخ على حائط بيتها في منطقة باقة الغربية.. لتصحوا على مسحها من قبل جيش الاحتلال.. #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/D1iw1tJJoy — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) August 28, 2022

سأرسمها على ذات الجدار

وبشأن ما إذا كانت ستعيد رسم الجدارية، قالت “سأرسمها على ذات الجدار ولن أسمح لهم بأن يطمسوا صوتنا بهذه الطريقة البشعة التي أرفضها والتي هي محاولة لطمس صوت شعب فلسطين بالكامل وليس صوتي أنا”.

وعن الهدف من رسم الجداريات، قالت “نهدف إلى توصيل صوتنا نحن عرب الداخل الذين نعيش وسط قيود، فنرسم شيئا يعبر عنا يراه أطفالنا ويكبروا عليه حتى لا ينسوا هويتنا الفلسطينية”.

واستشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي برصاص قناص إسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أحدث غضبًا عارمًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية على المستويين العربي والدولي.