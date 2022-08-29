بعد خلاف سياسي بين البلدين.. أندية المغرب تنسحب من بطولتين في تونس

ألغت الجامعة المغربية الملكية لكرة اليد، الاثنين، مشاركة أنديتها في الدورة 37 من بطولتين للأندية البطلة المقرر إقامتها في تونس، وذلك على إثر خلاف سياسي.

وقالت الجامعة في بيان عبر موقعها “قررنا الانسحاب وعدم مشاركة الأندية الوطنية بتونس في الدورة 37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية البطلة، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022، التي كان مقررًا مشاركة نادي وداد السمارة لكرة اليد”.

وأضاف البيان أن نادي رجاء أكادير لن يشارك في البطولة الأفريقية للأندية البطلة، التي ستجري أيضًا في تونس بدءًا من 28 سبتمبر حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويأتي القرار على خلفية خلافات سياسية اشتعلت بين المغرب وتونس، بسبب استقبال الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على أراضيها.

وعدّت الحكومة المغربية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لغالي في المطار ومشاركته في القمة الأفريقية اليابانية “عملًا خطيرًا وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي”.

والجمعة، استدعى المغرب سفيره في تونس للتشاور، وكذلك قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الأفريقي (تيكاد).

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن القرارين جاءا بسبب “التوجه العدائي” من جانب تونس، و”بعد أن ضاعفت تونس مؤخرًا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”.

🔴بلاغ: المغرب يقرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى (تيكاد) واستدعاء سفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور.

🔗https://t.co/l9PyPH68GY pic.twitter.com/CRRJSwxZno — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 26, 2022

وقبل أيام، قال العاهل المغربي محمد السادس إن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

وتطالب جبهة البوليساريو باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعدّها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أرضه، ويقترح منحها حكمًا ذاتيًّا تحت سيادته.