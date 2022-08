أوكرانيا.. بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى محطة زابوريجيا النووية المحاصرة (صورة)

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم الاثنين، أن فريقًا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة جنوبي أوكرانيا.

وقال غروسي عبر تويتر “ها قد أتى اليوم، بعثة الدعم والمساعدة (التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية) في طريقها الآن إلى زابوريجيا”.

وأضاف في تغريدته “يجب علينا حماية سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوربا. فخور بقيادة هذه البعثة التي ستكون في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في وقت لاحق هذا الأسبوع”.

وفي صورة مرفقة بالتغريدة، ظهر غروسي مع فريق مؤلف من نحو عشرة أشخاص يرتدون قبعات وسترات تحمل شعار الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022