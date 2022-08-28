والي الخرطوم يحذر: خريف هذا العام سيشهد معدلات عالية من الأمطار وارتفاع منسوب النيل (فيديو)

قال والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان إن التوقعات تشير إلى أن خريف هذا العام سيشهد معدلات عالية من الأمطار وارتفاع منسوب النيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لعدد من رؤساء ولايات السودان بشأن خطط السلطات للتعامل مع موجة الفيضانات المتوقعة في فصل الخريف.

وأضاف عثمان أن الأمطار الأخيرة مثلت اختبارًا للولاية في مسألة تصريف المياه داخل الأحياء المختلفة، وأن الولاية عانت وما زالت تعاني من أزمة تصريف المياه في داخل الأحياء.

وذكر عثمان أن ولاية الخرطوم تعاني من تدهور مريع في الطرق الرئيسة، وأن الوضع سيئ جدًّا على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين شبكة الطرق.

وأشار الوالي إلى أن استعدادات الولاية للتعامل مع فصل الخريف تسير دون المأمول، وتحتاج إلى إسناد من الحكومة الاتحادية.

وتوقع عثمان أن يمتد الخريف إلى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، وذكر أن تجديد شبكة الصرف الصحي في الخرطوم يحتاج إلى توفير مبلغ 332 مليون دولار.

من جانبه، قال والي ولاية سنار إبراهيم النور إن 1700 منزل دُمرت بشكل كلي، وأكثر من 400 منزل تعرضت لانهيار جزئي بسبب الفيضانات التي اجتاحت الولاية.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت ارتفاع عدد المتضررين من السيول والأمطار إلى أكثر من 156 ألف شخص في 15 ولاية من أصل 18 في السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول منذ يونيو/حزيران الماضي.