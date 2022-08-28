عميد أسرى جنين “رائد السعدي” يدخل عامه الـ34 في سجون الاحتلال

دخل الأسير رائد محمد شريف السعدي (56 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الرابع والثلاثين في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الأسير السعدي يُعد عميد أسرى مدينة جنين، وأقدم أسير في سجون الاحتلال من المحافظة، حيث إنه معتقل منذ 28 من أغسطس/آب 1989، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عامًا.

وأضاف أن الأسير السعدي اعتُقل للمرة الأولى عام 1984 لمدة 6 أشهر، لقيامه برفع علم فلسطين على أعمدة الكهرباء في بلدة السيلة الحارثية، وكان مطارَدًا لعدة سنوات منذ بداية انتفاضة عام 1987، وقام الاحتلال خلال تلك الفترة باعتقال والدته لمدة 4 أشهر وبعض إخوته للضغط عليه لتسليم نفسه، إلى أن اعتقله “مستعربون” خلال زيارة متخفية لبيته للاطمئنان على أهله عام 1989.

وأشار إلى أنه على مدار 34 عامًا قضاها في سجون الاحتلال، فقدَ السعدي عددًا من أفراد عائلته وأقربائه، كان أولهم جدته عام 1999، ولحق بها جده عام 2001، وعمه عبد الله عام 2008، وشقيقه الأكبر عماد عام 2010، وأخيرًا والدته الحاجة أم عماد عام 2014، وحرمه الاحتلال من وداعها، علمًا بأنه حُرم من لقائها قبل وفاتها بعامين.

كما فقدَ والده بصره منذ 3 أعوام، ولم يعد قادرًا على زيارته، وحُرم أحد أشقائه من زيارته لمدة 12 عامًا بشكل متواصل.

وقال نادي الأسير إن الاحتلال رفض في عام 2014 الإفراج عن الأسير السعدي، إلى جانب مجموعة من رفاقه من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ضمن ما عُرف في حينه بالدفعة الرابعة.

وتمكّن السعدي خلال تلك السنوات من استكمال دراسته وحصل على درجة البكالوريوس، والآن بصدد استكمال الماجستير.

يُذكر أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بشكل متواصل حتى اليوم (25) أسيرًا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948.