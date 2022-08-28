خلال تفقّده قوات تأمين طرابلس.. الدبيبة: نريد الانتخابات ومن يريد حكم ليبيا بالنار والانقلابات يحلم (فيديو)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه يريد إجراء الانتخابات في البلاد، قائلًا لـ”من يريد حكم (ليبيا) بالبارود والنار والانقلابات، أنت تحلم”، حسب تعبيره.

وأضاف الدبيبة خلال تفقّده قوات تأمين العاصمة بطريق المطار غربي طرابلس “العدوان اليوم تم التخطيط له من الخارج والداخل”.

وترحم رئيس حكومة الوحدة الوطنية على من قُتلوا في اشتباكات طرابلس، قائلًا “إنهم أبطال كانوا يدافعون عن الكرامة”.

وأضاف الدبيبة أن حكومته ستهتم بالجرحى الذين أصيبوا في اشتباكات اليوم.

بدوره، تفقّد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية جرحى الاشتباكات التي جرت في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إنها ستقيم مستشفى ميدانيًّا داخل مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال جرحى الاشتباكات.





وأعلنت الوزارة مقتل 23 شخصًا وإصابة 140 جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ فجر السبت بين مجموعات مسلحة في أحياء عدة بالمدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل استمرارَ تبادل إطلاق النار بين الفريقين بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضحت مقاطع أخرى اشتعال النيران في عدد من المباني الحكومية والمنازل وسيارات واقعة في خطوط النار.