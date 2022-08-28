منتصر الزيات لـ”الجزيرة مباشر”: الحكم باستبعادي من انتخابات نقابة المحامين “معيب وركيك” (فيديو)

قال المحامي المصري منتصر الزيات إن الحكم الصادر باستبعاده من انتخابات نقابة المحامين “معيب وركيك”.

وأضاف خلال مشاركته، الأحد، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن هناك من يروّج بأن الدولة المصرية لا تريده نقيبًا للمحامين.

وأمس السبت، أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية حكمًا باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قوائم الكشوف النهائية لانتخابات مقعد نقيب المحامين، المقرر عقدها 4 سبتمبر/أيلول المقبل، بعدما غيّب الموت النقيب رجائي عطية، على أن تُجرى جولتها الثانية في 11 من الشهر نفسه.

وحذّر الزيات من محاولات سحق التيار الإسلامي مطالبًا بإيجاد نقاط للتفاهم ومساحات للثقة مع الجميع داخل الدولة المصرية.

وطالب النظام المصري بفتح أبواب الحرية ودعم حرية التعبير، وكذا سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأوضح الزيات أن هناك ما أسماه “لغط كثير” حول استقلالية نقابة المحامين المصرية مؤكدًا أنه سيظل يحمل لواء الممانعة.

وأشار إلى أن هناك موقفًا ضد “الإسلاميين” داخل الدولة المصرية مؤكدًا أنهم فصيل وطني لا يجب سحقه في مصر.

وقررت المحكمة الإدارية العليا في مصر إحالة الطعنين المقدمين من المرشحين على مقعد نقيب المحامين سامح عاشور ومنتصر الزيات، لوقف استبعادهما من الانتخابات، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

ولم يتضمن قرار المحكمة إلزام هيئة مفوضي الدولة بإيداع تقاريرها في الطعون قبل إجراء الانتخابات في الرابع من سبتمبر المقبل، ما يعني عمليًا استمرار استبعاد عاشور والزيات من الانتخابات، لأن المحكمة رفضت الشق المستعجل في طعنيهما.

وجاء في حيثيات استبعاد عاشور أنه كان يتعين عليه تقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور الانعقاد حتى يُمَكن المجلس من البت في الاستقالة.

في المقابل جاء في حيثيات استبعاد الزيات أنه صدر بحقه حكم في جنحة صحفية عام 2019 بغرامة 30 ألف جنيه، ورد الزيات بأن تلك الجنحة غير مخلة بالشرف، ولا تمنعه من الترشح لمقعد النقيب، على حد قوله.