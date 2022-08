ناشطون يكسرون مضخات الوقود في لندن ويلصقون أنفسهم بالأرض (فيديو)

جابَ ناشطون من حركة (أوقفوا النفط) “Just Stop Oil” العاملة في مجال البيئة شوارع لندن، وأقدموا على تكسير مضخات في محطات وقود بالمطارق، وإلصاق أجسادهم بالأرض.

واحتج الناشطون البيئيون، الجمعة، على إصدار تراخيص النفط والغاز الجديدة في المملكة المتحدة، وما يسببه استخراجه من أضرار في المناخ.

وشهدت الاحتجاجات اشتباكات مع الشرطة التي ألقت القبض على بعضهم، وأغلق الناشطون مداخل محطات الوقود حاملين لافتات كُتب عليها “فقط أوقفوا النفط”، وكتبوا تلك العبارة على لوحات المحطات.

وقالت الحركة، وفق صحيفة (الغارديان) البريطانية، إن 51 من أنصارها شاركوا في المظاهرات في سبع محطات وقود صباح الجمعة، موضحة أن هذا هو النشاط الثالث للحركة منذ أبريل/نيسان الماضي، وأنها تعتزم التصعيد في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعهد أنصار الحركة بمواصلة اتخاذ الإجراءات حتى توافق الحكومة على وقف جميع مشاريع استخراج النفط والغاز الجديدة.

وفي مارس/آذار الماضي، وضعت الحكومة البريطانية استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى استعادة زخم عمليات استخراج النفط في بحر الشمال عقب إعلان وقف استيراد الخام والمنتجات النفطية الروسية.

وغردت شرطة العاصمة: “استهدف المتظاهرون عددًا من محطات الوقود، مما تسبب في تعطيل المضخات، وقد قمنا بعدد من الاعتقالات”.

Protestors have targeted a number of petrol stations this morning, causing disruption & damaging pumps.

Officers are at each of the targeted locations, we have made a number of arrests & specialist teams are removing those who are glued to pumps.

Further updates will follow.

— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) August 26, 2022