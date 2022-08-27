موديرنا ترفع دعوى قضائية ضد فايزر وبيونتيك بسبب لقاح كورونا

اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقالت موديرنا، الجمعة، إنها رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم في الولايات المتحدة وألمانيا.

وتسعى موديرنا للحصول على تعويض عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تحدد المبلغ المطلوب بعد.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا “نحن نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال المبتكرة التي كنا روادًا فيها، واستثمرنا مليارات الدولارات في إنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد السابق لجائحة كوفيد-19”.

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.

Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR — Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022

وكانت موديرنا وفايزر بالتعاون مع بايونتك أول من بدأ، بعيد تفشي الجائحة، بإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تعمل على أن تقوم الخلايا البشرية بتوليد بروتينات موجودة في الفيروس، كي يعتاد الجهاز المناعي على التعرف إلى هذا الفيروس وكبحه.

وكانت اللقاحات قبل ذلك ترتكز على جرعات من فيروسات أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدي للفيروس.

وكان تطوير العلاجات الذي يتطلب تجارب سريرية للتحقق من سلامتها يستغرق في الأغلب سنوات عدة.

وشكّل استعمال هذه التقنية في لقاحات موديرنا وفايزر/بايونتك، الأكثر استخدامًا في العالم، تتويجًا لأربعة عقود من الأبحاث سمحت بتخطي عراقيل عدة.

وتتيح هذه التقنية مرونة واسعة وقدرة على تحفيز إنتاج المستضدات في الجسم مما يعلق عليها آمال كبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان شركتي فايزر/بايونتك استغرابهما من القضية رغم أنهما لم تطلعا بعد على مضمون الشكوى كاملًا.

وقالت الشركتان في بيان إن لقاحهما “قائم على تكنولوجيا الرنا المرسال الحصرية لبايونتك، الذي تم تطويره في إطار تعاون بين بايونتك وفايزر”.

وقالت بايونتك في بيان منفصل “إنه أمر مؤسف، لكن من الشائع أن تقول شركات أخرى إن منتجًا ناجحًا ينتهك ملكيتها الفكرية”.

وأعربت المجموعتان عن استعدادهما للدفاع “بشراسة” عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا.

وهذه ليست أول دعوى قضائية تطلق على خلفية انتهاك الملكية الفكرية بِشأن هذه التقنية الجديدة.

فمجموعة موديرنا ملاحقة من شركتي التكنولوجيا الحيوية الصغيرتين “أربوتوس بيوفارما كوربوريشن وجينيفنت ساينسز، وتطال بايونتك شكوى قدمتها في ألمانيا شركة كيورفاك الألمانية ردت عليها فايزر/بايونتك بدعوى في الولايات المتحدة.

وأوضحت موديرنا أنها التزمت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعدم بدء ملاحقات على صلة بالملكية الفكرية طالما أن الجائحة مستشرية، لكنها تعد أن الأحوال تبدلت.

وأوضحت أن البراءات التي تشكّل موضع الملاحقات ضد فايزر وبايونتك لم تطور عندما كانت تتعاون مع الوكالة الأمريكية للأبحاث لتسريع وتيرة الأعمال الرامية إلى احتواء انتشار الجائحة.

وتتوقع فايزر أن تجني 32 مليار دولار من مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا منذ بداية عام 2022 وحتى نهايته.