موديرنا ترفع دعوى قضائية ضد فايزر وبيونتيك بسبب لقاح كورونا

اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقالت موديرنا، الجمعة، إنها رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم في الولايات المتحدة وألمانيا.

وتسعى موديرنا للحصول على تعويض عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تحدد المبلغ المطلوب بعد.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا “نحن نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال المبتكرة التي كنا روادًا فيها، واستثمرنا مليارات الدولارات في إنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد السابق لجائحة كوفيد-19”.

