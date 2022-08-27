مواطن ليبي يستغيث من وسط اشتباكات طرابلس عبر الجزيرة مباشر: وفروا لنا ممرات آمنة ساعة فقط (فيديو)

استغاث مواطن ليبي محاصر منطقة باب ابن غشير في طرابلس بحكومة الوحدة الوطنية والهلال الأحمر لوقف الاشتباكات المندلعة منذ مساء أمس بين الأطراف الليبية في العاصمة.

واستنجد عبد العظيم في اتصال مع قناة الجزيرة مباشر، السبت، بالحكومة لرفع هدنة وتوفير ممرات آمنة للسكان، في حين تتواصل الاشتباكات منذ الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الجمعة للسبت.

وقال المواطن إن منازل بأكملها وسيارات مواطنين التهمتها النيران، وهو ما ظهر على البث المباشر للقناة.

واندلعت الليلة الماضية اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين جهاز قوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي وقوات (الكتيبة 777) بقيادة هيثم التاجوري.

ووصف المواطن المشهد قائلا إن أصوات النساء والأطفال تتعالى مع ضربات الأسلحة الثقيلة، وإن الوضع خطير جدًّا، موضحا أنه لم تُوفَّر ممرات آمنة للمواطنين في المنطقة السكنية في حين يهددهم الرصاص الطائش.

وحذر المواطن الليبيين داخل طرابلس من مغادرة منازلهم، وناشد الهلال الأحمر والحكومة، توفير ساعة واحدة فقط من الهدنة، حتى يتمكنوا من مغادرة المكان وتأمين أنفسهم وأسرهم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن منطقة باب ابن غشير هي منطقة حيوية فيها قصور الضيافة التي كانت تشهد اجتماع مجلس النواب وفيها أيضا مقر المجلس في طرابلس.

وأوضح أن المنطقة تضم أيضا (باب العزيزية) مقر النظام السابق حيث كان يوجد معمر القذافي، وأن المعسكرات توجد في المنطقة قرب المناطق السكنية، التي يتعرض سكانها إلى الخطر مع كل مواجهات.

وكشف عميد بلدية طرابلس أن الوضع مأساوي في مناطق شارع الزاوية وسيدي خليفة وباب ابن غشير، في حين أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إن نداء استغاثة ورد من عائلات عالقة بشارع الجمهورية وسط العاصمة، كما ورد نداء آخر حول اندلاع حريق في إحدى العمارات بالمنطقة نتيجة الاشتباكات بين الكتائب المسلحة.

وأوضح أن هناك بلاغا لغرفة العمليات التابعة لجهاز الإسعاف عن إصابة سيدة بشارع المعري وأن العائلة تستغيث، وقال “لم نتمكن من إنقاذها بسبب الاشتباكات”.

وتشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام حشدا عسكريا لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وآخر لقوات موالية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.