لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا، اليوم السبت، بسقوط 7 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وتستمر الاشتباكات التي اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم بين الكتيبة 77 بقيادة هيثم التاجوري، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، المعروف بغنيوة.

وما زالت أصوات الرصاص بين الفريقين تسمع في أغلب أرجاء طرابلس، فيما تتركز الاشتباكات في أحياء باب بن غشير، وشارع الزاوية، ونواحي من وسط المدينة المكتظة بالسكان المدنيين، في الوقت الذي يسمع فيه صوت طائرة مسيرة تحوم في الأجواء.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل استمرار تبادل إطلاق النار بين الفريقين بمختلف أنواع الأسلحة.

وبينت مقاطع أخرى اشتعال النيران في عدة مباني حكومية وبيوت وسيارات واقعة في خطوط النار.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن حاجة مصرف الدم المركزي للتبرع بالدم من جميع الفصائل وبشكل عاجل.

وأطلق جهاز الإسعاف والطوارئ نداء عاجلا ومناشدة إنسانية يطالب فيها بهدنة لساعات من أجل إجلاء الأسر العالقة.

وأكد الناطق باسم الجهاز أسامة علي، في تصريح صحفي، أن “عائلات عديدة عالقة بمناطق الاشتباك أرسلت مناشدات إلى الجهاز تطالب بالخروج”، مشيرا إلى “احتدام تبادل النار بين الطرفين حال دون وصول فرق الإخلاء لتلك المناطق”.

فيما يلي أبرز التطورات:

منذ دقيقتين السفير الأمريكي لدى ليبيا:

يجب سد الفجوة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن طريق تحديد موعد مبكر لإجراء الانتخابات.

ندين تصاعد العنف في طرابلس اليوم ونطالب بوقف إطلاق النار على الفور.

يجب توفير ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين العالقين بسبب إطلاق النار في العاصمة.

منذ 3 دقائق الناطق باسم حكومة باشاغا للجزيرة مباشر:

نحاول منذ أشهر التواصل مع حكومة الدبيبة لكنهم رفضوا الجلوس معنا.

نناشد حكومة الوحدة الوطنية احترام الشرعية وعدم التشبث بالسلطة حتى لا تتفاقم الأوضاع.

تعنت حكومة الدبيبة وتمسكها بالسلطة هو السبب الرئيس وراء اشتباكات اليوم.

تحرك القوات التابعة لباشاغا تجاه طرابلس يهدف إلى حماية المدنيين.

منذ 7 دقائق وزارة الصحة الليبية:

ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات في طرابلس إلى 13 قتيلا و95 مصابا.

38 حالة خرجت من المستشفيات بعد تلقيها العلاج في المستشفيات وهناك حالات حرجة وطلبنا هدنة لإخلاء الجرحى.

منذ 7 دقائق مركز طب الطوارئ والدعم الليبي:

إيصال مواد غذائية لحالات الإيواء التي حوصرت بمستشفى الحروق في العاصمة طرابلس منذ اندلاع الاشتباكات.

إجلاء 20 مواطن و15 سيارة مدنية كانت عالقة داخل مستشفى الحروق بشارع الزاوية في العاصمة طرابلس.

منذ ساعة الأمين العام لجامعة الدول العربية:

أستشعر قلقاً كبيراً إزاء الأوضاع في طرابلس وأطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم.

أدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى الحوار وليس استخدام السلاح.

منذ ساعة شركة الأجنحة الليبية للطيران تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة خلال 24 ساعة القادمة بسبب الأوضاع في مدينة طرابلس.

منذ ساعة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي وقف امتحانات المرحلة الثانوية وتعلن أنها بصدد نقل مقار لجان الامتحانات إلى مناطق آمنة.

منذ ساعة وزارة الصحة الليبية: 12 قتيلا وعشرات الجرحى جراء الاشتباكات التي تشهدها طرابلس.

منذ ساعة ممثل اليونيسف في ليبيا: يجب حماية المدنيين والمرافق الطبية والأفراد في الاشتباكات الدائرة بالعاصمة طرابلس.

#ليبيا.. لحظة سقوط قذيفة على مبنى في شارع عمر المختار وسط العاصمة الليبية #طرابلس أثناء الاشتباكات pic.twitter.com/2jf602vx6E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2022

منذ ساعة عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط للجزيرة مباشر:

الميليشيات العسكرية اعتبرت خروج المبعوثة الأممية من ليبيا “ضوء أخضر” لبدء القتال.

لا يوجد حل سياسي في الأفق والمجتمع الدولي غير جاد.

منذ ساعة وزارة الداخلية الليبية بحكومة باشاغا:

لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري من اقتتال وصراع من أجل النفوذ على حساب المدنيين.

سنتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تمكننا من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس.

#ليبيا .. صور يقول متداولوها إنها لقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وهي تصد هجوما لكتائب موالية لـ #باشاغا عند كوبري 17 غربي #طرابلس وتسيطر عليه pic.twitter.com/d62let0YNh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2022

منذ ساعة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يصل طرابلس بعد أن قطع زيارته إلى تونس بسبب الاشتباكات الدائرة بالعاصمة.

منذ ساعة مبعوث وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا:

ندعو إلى الموافقة على وجه السرعة على المتطلبات القانونية والعملية لإجراء الانتخابات الليبية

يجب على الجماعات المسلحة المشاركة في التصعيد في طرابلس وقف الأعمال العدائية على الفور

نجدد دعوتنا للحوار لتجاوز الخلافات وازدواجية المؤسسات الليبية

ندعو إلى الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس وحماية المدنيين

نجدد رفضنا للأعمال الانفرادية والاعتداءات على المؤسسات الليبية ومحاولات فرض حلول للأزمة بالقوة

منذ ساعتين المجلس الأعلى للدولة في ليبيا:

ندعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة وتسريع إجراء انتخابات توحد مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية.

ندعو إلى التوقف فورا عن العنف في العاصمة ونحمل المسؤولية المباشرة على من أطلق الرصاصة الأولى فيها.

ندين الاشتباكات المسلحة التي تجري في طرابلس وأدت إلى سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات عامة وروعت الآمنين.

منذ ساعتين الخارجية القطرية:

دولة قطر تدعم المسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

نشدد على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية على ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية واعتبار ذلك أولوية قصوى.

دولة قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في العاصمة الليبية طرابلس وتدعو الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد وحقن الدماء.

منذ ساعتين رويترز عن شهود عيان: قافلة عسكرية تابعة لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا تتجه نحو طرابلس من مصراتة.

منذ 3 ساعات حزب الجبهة الوطنية الليبي يطالب بإنهاء كافة المكونات التنفيذية والتشريعية الحاكمة والذهاب لانتخابات عاجلة.

منذ 3 ساعات حزب الجبهة الوطنية الليبي يحث النائب العام على فتح تحقيق فوري وملاحقة المسؤولين عن الاشتباكات في طرابلس.

منذ 3 ساعات مركز طب الطوارئ والدعم الليبي: إخلاء 6 عائلات عالقة من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس إلى أقرب نقطة آمنة.

منذ 4 ساعات وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: نطالب طرفي النزاع بالسماح لفرق الطوارئ بإنقاذ المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات.

منذ 4 ساعات سفارة بريطانيا في ليبيا: حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية في ليبيا.

منذ 4 ساعات سفارة المملكة المتحدة: ندعو إلى وقف العنف بطرابلس وندين أي محاولة للاستيلاء على السلطة أو التمسك بها بالقوة.

منذ 5 ساعات سفير في هولندا في ليبيا: نعرب عن القلق إزاء التطورات التي تشهدها طرابلس وندعو سائر الأطراف إلى وقف العنف والحوار.

منذ 5 ساعات مدير مطار معيتيقة للجزيرة مباشر: الأوضاع مستقرة في المطار والحركة باتجاه المطار اعتيادية.

أحد المحاصرين في منطقة باب بن غشير جراء الاشتباكات في العاصة الليبية #طرابلس يناشد الأطراف المسلحة عبر الجزيرة مباشر وقف القتال#ليبيا pic.twitter.com/f5nJFrL7qM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2022

منذ 5 ساعات المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يقول إنه قطع زيارته إلى تونس عائدا إلى طرابلس بسبب الاشتباكات.

منذ 5 ساعات وسائل إعلام ليبية: ارتال عسكرية موالية لحكومة باشاغا تتحرك من مصراتة إلى العاصمة طرابلس

منذ 5 ساعات السفارة الأمريكية في ليبيا: نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.

منذ 5 ساعات السفارة الأمريكية في ليبيا: تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

منذ 5 ساعات مصدر طبي للجزيرة: سيارات الإسعاف عاجزة عن إجلاء الجرحى جراء الاشتباكات.

منذ 5 ساعات مراسل الجزيرة عن مصدر طبي: 7 قتلى و31 مصابا جراء الاشتباكات في طرابلس.

منذ 5 ساعات المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا: نرحب بالمبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميًّا.

#ليبيا.. اشتباكات عنيفة في العاصمة #طرابلس بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري • مراسل الجزيرة: الاشتباكات في طرابلس أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل إضافة إلى عدد من الجرحى pic.twitter.com/bYvxB336HI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2022

منذ 5 ساعات المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا: أصبح واضحًا لكل الليبيين أن حكومة الوحدة مغتصبة للشرعية وترفض المبادرات.

منذ 5 ساعات مراسل الجزيرة مباشر: هناك 100 آلية تستعد لدخول العاصمة الليبية لفك الاشتباكات.

منذ 5 ساعات شهود عيان في العاصمة الليبية للجزيرة مباشر: أطراف القتال تستخدم الأسلحة الثقيلة وهناك قصف عشوائي في وسط طرابلس وأغلب ضواحيها.

منذ 5 ساعات المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشر: نطلب هدنة لإخراج المحاصرين بمناطق الاشتباكات في طرابلس عبر ممرات آمنة.

منذ 5 ساعات المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشر: هناك حاجة إلى إجلاء المرضى عن مستشفى طرابلس المركزي بسبب الاشتباكات.

منذ 5 ساعات أحد المحاصرين في منطقة باب ابن غشير جراء الاشتباكات بالعاصمة الليبية يقول للجزيرة مباشر إن النيران التهمت بعض المنازل.

منذ 5 ساعات أحد المحاصرين في منطقة باب ابن غشير جراء الاشتباكات بالعاصمة الليبية يناشد الأطراف المسلحة عبر الجزيرة مباشر وقف القتال.

منذ 5 ساعات بلدية طرابلس المركزية تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين على خلفية الاشتباكات في العاصمة الليبية.

منذ 5 ساعات حكومة الوحدة الوطنية الليبية تدين الاشتباكات في طرابلس وتقول إنها تعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلّفته من مآسٍ.

منذ 5 ساعات حكومة الوحدة الليبية: لن نتراجع عن تحمل المسؤولية تجاه الوطن والشعب وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل طرابلس.

منذ 5 ساعات حكومة الوحدة الوطنية: نستهجن ما حدث من غدر وخيانة بعد أن كنا نخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء.

منذ 5 ساعات المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: نتلقى بلاغات عديدة لعائلات محاصرة داخل مناطق الاشتباكات في طرابلس.

منذ 5 ساعات المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: ضيق الشوارع صعب جهود إجلاء العائلات المحاصرة بمناطق الاشتباكات.

منذ 5 ساعات المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: نتوقع عشرات الإصابات جراء الاشتباكات الجارية حاليا في طرابلس.

منذ 5 ساعات السفير الأمريكي في ليبيا: ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ضرورة وقف التصعيد والاشتباكات العنيفة في طرابلس.

منذ 5 ساعات جامعة طرابلس تعلن تعليق الدراسة والامتحانات اليوم بسبب اشتباكات في العاصمة الليبية.

منذ 5 ساعات المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي للجزيرة مباشرة: نتوقع عشرات الإصابات جراء الاشتباكات الجارية حاليا في طرابلس.