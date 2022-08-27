قطر ترسل 3 قوافل إغاثية للمتضررين من السيول في السودان (صور)

أرسلت دولة قطر 3 قوافل إغاثية للسودان بعد أمطار سنوية خلّفت عشرات القتلى.

واشتملت القوافل الإغاثية على شحنة مساعدات من صندوق قطر للتنمية عبر طائرتين للقوات الأميرية القطرية، وتحتوي على 600 خيمة و13 طنًّا من المواد الغذائية.

وفقد الآلاف في مدينة المناقل الزراعية والقرى المجاورة منازلهم وممتلكاتهم في سيول وصِفت بأنها الأشد منذ عشر سنوات.

وعلى مستوى السودان، تضرر أكثر من 150 ألف شخص جراء السيول حتى الآن هذا العام، وهو ضعف العدد في المرحلة نفسها من موسم الأمطار في العام الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وتقول السلطات السودانية إن 89 لقوا حتفهم، وإن نحو 50 ألف منزل لحقت بها أضرار.

من قلب الميدان

ضمن الاستجابة العاجلة للأسر المتضررة في #السودان

بالتعاون مع #صندوق_قطر_للتنمية

جانب من توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجاً وتضرراً من السيول @qatar_fund pic.twitter.com/5Xlr0DHTVd — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) August 23, 2022

وقدّمت قطر الخيرية 85 طنًّا من المواد الغذائية وزِّعت على 11 ألف مستفيد من المتضررين جراء السيول بولايتَي الجزيرة ونهر النيل.

وتأتي عمليات الإغاثة بإشراف السفارة القطرية بالخرطوم، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية.

وتعمل فرق فنية تابعة لقطر الخيرية على دراسة الاحتياجات بهدف توسيع رقعة التغطية لتشمل مناطق أخرى وقطاعات عمل مثل الصحة والإيواء.

بدعمكم نصل لكل محتاج

وتحت أي ظروف تقوم فرقنا الميدانية

بإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من السيول في #السودان وذلك بالتعاون مع #صندوق_قطر_للتنمية @qatar_fund pic.twitter.com/iBFUR6FBwY — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) August 23, 2022

وبحلول نهاية موسم الأمطار الذي يستمر عادة في سبتمبر/أيلول، تتوقع الأمم المتحدة أن يتأثر ما لا يقل عن 460 ألفا نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وشح وسائل تخفيف الأزمة، وهو رقم أعلى من عدد المتضررين في معظم السنوات السابقة.

والمناقل منطقة زراعية تقع على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم، وتصطف على جانبيها قنوات ري تفيض منها المياه.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال الطيب عبد الله أحد القيادات المحلية التي تقدم المساعدة للمتضررين “كل هذه المساعدات ومراكز الإيواء وترحيل المتأثرين تتم بجهد خيري وطوعي، ولم تقدّم الحكومة أي مساعدات”.