سياسة|السودان

قطر ترسل 3 قوافل إغاثية للمتضررين من السيول في السودان (صور)

مساعدات قطرية للمتضررين من السيول في السودان
مساعدات قطرية للمتضررين من السيول في السودان (مواقع التواصل)
27/8/2022

أرسلت دولة قطر 3 قوافل إغاثية للسودان بعد أمطار سنوية خلّفت عشرات القتلى.

واشتملت القوافل الإغاثية على شحنة مساعدات من صندوق قطر للتنمية عبر طائرتين للقوات الأميرية القطرية، وتحتوي على 600 خيمة و13 طنًّا من المواد الغذائية.

وفقد الآلاف في مدينة المناقل الزراعية والقرى المجاورة منازلهم وممتلكاتهم في سيول وصِفت بأنها الأشد منذ عشر سنوات.

خيام قطر الخيرية في السودان
خيام قطر الخيرية في السودان (مواقع التواصل)

وعلى مستوى السودان، تضرر أكثر من 150 ألف شخص جراء السيول حتى الآن هذا العام، وهو ضعف العدد في المرحلة نفسها من موسم الأمطار في العام الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وتقول السلطات السودانية إن 89 لقوا حتفهم، وإن نحو 50 ألف منزل لحقت بها أضرار.

وقدّمت قطر الخيرية 85 طنًّا من المواد الغذائية وزِّعت على 11 ألف مستفيد من المتضررين جراء السيول بولايتَي الجزيرة ونهر النيل.

توزيع مساعدات على المتضررين من السيول في السودان
توزيع مساعدات على المتضررين من السيول في السودان (مواقع التواصل)

وتأتي عمليات الإغاثة بإشراف السفارة القطرية بالخرطوم، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية.

وتعمل فرق فنية تابعة لقطر الخيرية على دراسة الاحتياجات بهدف توسيع رقعة التغطية لتشمل مناطق أخرى وقطاعات عمل مثل الصحة والإيواء.

وبحلول نهاية موسم الأمطار الذي يستمر عادة في سبتمبر/أيلول، تتوقع الأمم المتحدة أن يتأثر ما لا يقل عن 460 ألفا نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وشح وسائل تخفيف الأزمة، وهو رقم أعلى من عدد المتضررين في معظم السنوات السابقة.

والمناقل منطقة زراعية تقع على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم، وتصطف على جانبيها قنوات ري تفيض منها المياه.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال الطيب عبد الله أحد القيادات المحلية التي تقدم المساعدة للمتضررين “كل هذه المساعدات ومراكز الإيواء وترحيل المتأثرين تتم بجهد خيري وطوعي، ولم تقدّم الحكومة أي مساعدات”.

السيول في السودان
السيول في السودان (مواقع التواصل)
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات