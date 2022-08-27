تركيا تنتقد تصريحات ماكرون ضدها

انتقدت الخارجية التركية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد تركيا وبعض البلدان الأخرى خلال زيارته للجزائر، ودعته إلى مواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيج في بيان، اليوم السبت، إن تصريحات ماكرون التي استهدفت تركيا ودولا أخرى خلال زيارته للجزائر، مؤسفة للغاية.

وأضاف: من غير المقبول أن يحاول الرئيس ماكرون، الذي يواجه صعوبات بشأن ماضيه الاستعماري في أفريقيا وخاصة في الجزائر، التخلص من ماضيه الاستعماري عبر اتهام دول أخرى، بما في ذلك بلادنا.

وأردف: تركيا، التي تشجع الصداقة وليس العداء، تعد من بين الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي، وتطور علاقاتها مع كل من الجزائر والدول الأفريقية الأخرى يومًا بعد يوم، وهذه العلاقات قائمة على الثقة والربح المتبادل وتتقدم بطريقة تحترم إرادة الدول نفسها.

وأشار إلى أنه إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردودا ضدها في القارة الأفريقية، فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك.

وتابع: الادعاء بأن هذه الردود ناتجة عن أنشطة دول أخرى، بدلًا من مواجهة مشاكل الماضي وحلها، لا يعد إنكارًا لظاهرة اجتماعية وتاريخية فحسب، بل يعكس أيضًا العقلية المشوهة لبعض السياسيين.

وقال البيان: نأمل أن تصل فرنسا إلى مرحلة النضج لمواجهة ماضيها الاستعماري من دون لوم الدول الأخرى، بما في ذلك بلادنا، في أسرع وقت ممكن.

وزعم ماكرون، في تصريحات خلال زيارته للجزائر، أمس الجمعة، أن بلاده تتعرض لحملة تشويه تقودها شبكات تركية وصينية وروسية، بسبب تركها الساحة في أفريقيا.