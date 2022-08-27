الجيش الأردني يحبط إدخال مخدرات من سوريا (فيديو)

أعلن الجيش الأردني، السبت، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى أراضي المملكة من الجانب السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر -وفقًا لموقع الجيش الأردني- أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أنه جرى ضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، والتي تحوي 578 كف حشيش و6 ملايين و447 ألف حبة كبتاجون، و1876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسّع عملياته، إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل التي نتج عنها مقتل ضابط وفرد من قوات الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن تلك المجموعات أو “الجهات الخارجية” المقصودة، إلا أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.