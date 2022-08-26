والدة الأسير عواودة تعانقه للمرة الأولى بعد 165 يوما من الإضراب عن الطعام (فيديو)

التقى الأسير الفلسطيني خليل عواودة بعائلته، مساء الخميس، بعد سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم بزيارته في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.

وأظهر تسجيل مصور والدة الأسير وهي تعانقه وتقبله في أول لقاء منذ أن شرع في الإضراب عن الطعام، وهي “تقول خليك زي ما أنت بطل.. الحرية يا حبيبي يما.. بس بدنا الحرية”.

"الحرية يا حبيبي يما.. بس بدنا الحرية" .. أول لقاء بين الأسير المضرب عن الطعام #خليل_العواودة مع والدته منذ اعتقاله قبل أشهر pic.twitter.com/uHP5Y8WBkC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2022

وأظهر تسجيل آخر بنات الأسير الثلاث وهن يحطن به، حيث تقف إحداهن بجواره وهي تبكي، وتجلس الأخرى بجانبه على سرير المستشفى فيما ترقد الثالثة بجانبه معانقة له.

وأوضح الأسير خليل عواودة خلال أول زيارة لبناته وأمه له في المستشفى أنّه مستعد للتضحية بجسده ولحمه في سبيل الحرية والكرامة.

وقال وهو يتحدث عن بناته “من أجلهن ومن أجل وطني فليفنى لحمي”.

#شاهد.."من أجلهن ومن أجل وطني فليفنى لحمي..الأسير المضرب خليل عواودة يلتقي بطفلاته لأول مرة منذ إضرابه" pic.twitter.com/LDbrSyQwJq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 25, 2022

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ عواودة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه، وقالت محاميته أحلام حداد إنه يعيش على الماء فقط منذ ذلك الحين.

وكان الإفراج عن عواودة ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام.

وجرى الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، بعد أن “وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيريْن خليل عواودة وبسام السعدي”.

وأوقف جيش الاحتلال، الجمعة الماضية، مؤقتا أمر الاعتقال الإداري لعواودة بسبب تدهور حالته، لكن متحدثا عسكريا قال إنه غير مسموح له بمغادرة المستشفى.