تركيا تعلن عن صاروخ جديد يصيب أهدافه على بعد 100 كيلو متر (فيديو)

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، الجمعة، نجاح منظومة الدفاع الصاروخي الجوي طويلة المدى متعددة الطبقات “سيبار” (SİPER) في إصابة هدف على مسافة 100 كيلومتر بدقة عالية.

وذكر رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير في تغريدة له عبر “تويتر” أن منظومة “سيبار” أحرزت نجاحًا يليق بالذكرى السنوية الـ 951 لانتصار الأتراك السلاجقة على البيزنطيين في معركة ملاذكرد سنة 1071 ميلادية.

Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz #SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km’yi gözüne kestirdiğini gösterdi.@aselsan@roketsan pic.twitter.com/r34CHPEoSB — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 26, 2022

وأشار إلى أن منظومة “سيبار” تواصل الارتفاع (الوصول إلى أهداف أبعد) خطوة تلو الأخرى، وأكلمت بذلك مرحلة نجاح جديدة.

وأجري الاختبار للمنظومة بالتعاون مع شركتي أسيلسان وروكيستان التركيتين للصناعات العسكرية في ولاية سينوب المطلة على البحر الأسود.

ويتمتع صاروخ “سيبار” بأهمية كبيرة من حيث تلبية احتياجات الدفاع الجوي بقدرات محلية.

وتم تطوير الصاروخ لحماية المنشآت الاستراتيجية من الهجمات في إطار الدفاع الجوي الإقليمي.