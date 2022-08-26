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تركيا تعلن عن صاروخ جديد يصيب أهدافه على بعد 100 كيلو متر (فيديو)

نجاح منظومة الدفاع الصاروخي الجوي طويلة المدى متعددة الطبقات "سيبار" (SİPER) في إصابة هدف على مسافة 100 كليومتر بدقة عالية
26/8/2022-|آخر تحديث: 26/8/202211:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، الجمعة، نجاح منظومة الدفاع الصاروخي الجوي طويلة المدى متعددة الطبقات “سيبار” (SİPER) في إصابة هدف على مسافة 100 كيلومتر بدقة عالية.

وذكر رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير في تغريدة له عبر “تويتر” أن منظومة “سيبار” أحرزت نجاحًا يليق بالذكرى السنوية الـ 951 لانتصار الأتراك السلاجقة على البيزنطيين في معركة ملاذكرد سنة 1071 ميلادية.

وأشار إلى أن منظومة “سيبار” تواصل الارتفاع (الوصول إلى أهداف أبعد) خطوة تلو الأخرى، وأكلمت بذلك مرحلة نجاح جديدة.

وأجري الاختبار للمنظومة بالتعاون مع شركتي أسيلسان وروكيستان التركيتين للصناعات العسكرية في ولاية سينوب المطلة على البحر الأسود.

ويتمتع صاروخ “سيبار” بأهمية كبيرة من حيث تلبية احتياجات الدفاع الجوي بقدرات محلية.

وتم تطوير الصاروخ لحماية المنشآت الاستراتيجية من الهجمات في إطار الدفاع الجوي الإقليمي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات