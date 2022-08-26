فيضانات باكستان تتسبب في مصرع المئات وتشريد الملايين وهدم منازل وجسور (فيديو)

أعلنت باكستان، فجر الجمعة، حالة طوارئ وطنية عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى 937 شخصًا.

ودعت الحكومة في اجتماع -استغرق 3 ساعات- الجيش لمساعدة الإدارة في المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ إثر نزوح ملايين الأشخاص وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات.

وقال مكتب شهباز شريف -رئيس الوزراء الباكستاني- في بيان إن الفيضانات أثرت في أكثر من 30 مليون شخص بأنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.

فيضانات مدمرة تجتاح مدينة #بحرين في #سوات الباكستانية • وكالة الطوارئ الباكستانية: مصرع 937 شخصًا على الأقل بسبب الأمطار والسيول في البلاد منذ منتصف يونيو الماضي pic.twitter.com/pwdC2xbTrX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2022

وخلال الاجتماع الذي عقد الفجر، قرر شريف إرسال جنود من الجيش الباكستاني لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ، وفق البيان.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء دعا أيضا لعقد مؤتمر طوارئ للمبعوثين الأجانب في إسلام أباد لطلب مساعدة المجتمع الدولي.

وبثت وسائل إعلام باكستانية وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة للفيضانات التي ضربت منطقة كالام شمالي البلاد وتسببت في وقوع دمار كبير.





وأظهرت مقاطع مصوّرة لحظة وقوع الفيضانات واقتحام السيول الجارفة المنازل في منطقة كالام وانهيار جسر وفندق بالمنطقة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، لقي ما لا يقل عن 34 شخصًا وأصيب 50 آخرون نتيجة الفيضانات والحوادث المرتبطة بالأمطار.





وحتى الصباح، لقي 937 شخصًا حتفهم، بينهم 343 طفلًا و198 امرأة، بينما أصيب 1343 آخرون، منذ منتصف يونيو/حزيران، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأضافت الهيئة أن الفيضانات دمرت أيضًا 670 ألفًا و328 منزلًا و122 متجرًا و145 جسرًا وألحقت أضرارًا بنحو 3082 كيلومترًا من الطرق.