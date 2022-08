جنوب السودان تستدعي أحد دبلوماسييها من نيويورك بعد تورطه في حادث اغتصاب

استدعت وزارة خارجية دولة جنوب السودان أحد دبلوماسييها في الولايات المتحدة على خلفية “حادثة اغتصاب مزعوم” في نيويورك.

وأعربت الوزارة في بيان على موقع الحكومة في تويتر، الخميس، عن أسفها لتورط دبلوماسي في “حادثة اغتصاب مزعومة” مقيمة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضاف البيان أن “الدبلوماسي عاد حاليًا إلى جنوب السودان، وتم تعليق مهامه في انتظار نتيجة التحقيق”، مؤكدًا أن “سوء السلوك الجنسي بأي شكل كان، مكروه وغير مقبول على الإطلاق”.

ولم يوضح البيان طبيعة الاتهامات الموجهة للدبلوماسي، ولكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن المرأة اتهمته بالدخول عنوة إلى شقتها، الأحد، في مانهاتن واغتصابها.

25.08.2022

🇸🇸📄 "It is with regret that our diplomat was involved in an alleged rape incident… The leadership of the Ministry of Foreign Affairs & Int'l Cooperation took the decision to immediately recall the diplomat in question pending a full investigation…" #SouthSudan pic.twitter.com/bewkrSo66K

— South Sudan Government 🇸🇸 (@SouthSudanGov) August 25, 2022