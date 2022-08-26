تركيا ترفض تحذيرًا أمريكيا بفرض عقوبات على شركاتها لتعاملها مع روسيا

رفض وزير المالية التركي نور الدين نباتي، الجمعة، تحذير وزارة الخزانة الأمريكية لشركات تركية بأنها ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات.

وطمأن نباتي رجال الأعمال بأنه لا داعي للقلق ووصف التحذير بأنه “لا معنى له”.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى تحقيق توازن بين موسكو وكييف من خلال انتقاد الحرب الروسية وإبداء استعدادها للمشاركة في إعادة تعمير أوكرانيا، في الوقت الذي تعارض فيه العقوبات الغربية وتواصل التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 26, 2022

وقامت بعض الشركات التركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها، في حين يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أكبر جمعية لرجال الأعمال في تركيا وكذلك وزارة المالية هذا الشهر، من أن كيانات وأفرادا من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية.

وكتب نباتي على تويتر “الرسالة التي نُقلت إلى الجمعيات التجارية التركية وأثارت القلق في دوائر الأعمال لا معنى لها”.

وتابع “يسعدنا أن نرى الولايات المتحدة، حليفتنا وشريكتنا التجارية، تدعو شركاتها للاستثمار في اقتصادنا”.

Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 26, 2022

وقال “بشكل منفصل، نحن عازمون على تحسين علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جيراننا خاصة في مجالات السياحة والقطاعات المختلفة في إطار لا يخضع للعقوبات”.

وقالت تركيا، التي لها علاقات وثيقة وحدود في البحر الأسود مع كل من روسيا وأوكرانيا، إن فرض عقوبات على روسيا كان من شأنه أن يضر بالاقتصاد التركي المرهق بالفعل، وإنها تركز على جهود الوساطة بين البلدين.