بهدف الانضمام إلى الناتو.. السويد وفنلندا تؤكدان لتركيا تعهدهما بمكافحة “الإرهاب”

أكدت السويد وفنلندا تعهدهما بمكافحة “الإرهاب” كما ذكرت تركيا في ختام لقاء في العاصمة هلسنكي بين ممثلين أتراك وسويديين وفنلنديين بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) للبلدين الشماليين، وتعرقله حاليًا أنقرة.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الجمعة، إن الاجتماع الأول كان إيجابيًا بين بلاده وتركيا والسويد في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث قبل شهرين.

واستضافت العاصمة الفنلندية هلسنكي الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة بين البلدان الثلاثة المشكّلة في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة خلال قمة “الناتو” بمدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الخارجية الفنلندية في بيان أن الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة نماذج متابعة الاتفاقية والإجراءات التي التزمت الدول الثلاث بتنفيذها، كما أكدت أن لقاء ثلاثيًا جديدًا سيعقد “في الخريف”.

The Permanent Joint Mechanism between Türkiye, Finland and Sweden met in Vantaa, Finland on 26 August to follow up on the implementation of the Trilateral Memorandum and to enhance cooperation on common security. https://t.co/KhJVtztvKw pic.twitter.com/ig5d8g7sgS

