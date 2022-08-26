بهدف الانضمام إلى الناتو.. السويد وفنلندا تؤكدان لتركيا تعهدهما بمكافحة “الإرهاب”

أكدت السويد وفنلندا تعهدهما بمكافحة “الإرهاب” كما ذكرت تركيا في ختام لقاء في العاصمة هلسنكي بين ممثلين أتراك وسويديين وفنلنديين بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) للبلدين الشماليين، وتعرقله حاليًا أنقرة.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الجمعة، إن الاجتماع الأول كان إيجابيًا بين بلاده وتركيا والسويد في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث قبل شهرين.

واستضافت العاصمة الفنلندية هلسنكي الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة بين البلدان الثلاثة المشكّلة في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة خلال قمة “الناتو” بمدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الخارجية الفنلندية في بيان أن الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة نماذج متابعة الاتفاقية والإجراءات التي التزمت الدول الثلاث بتنفيذها، كما أكدت أن لقاء ثلاثيًا جديدًا سيعقد “في الخريف”.

The Permanent Joint Mechanism between Türkiye, Finland and Sweden met in Vantaa, Finland on 26 August to follow up on the implementation of the Trilateral Memorandum and to enhance cooperation on common security. https://t.co/KhJVtztvKw pic.twitter.com/ig5d8g7sgS — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) August 26, 2022

وقالت الرئاسة التركية “تم الاتفاق على تكثيف التعاون على المستوى التقني بين المؤسسات المعنية من أجل تحقيق تقدم”.

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية “جددت كل من فنلندا والسويد التزامهما الوارد في المذكرة الثلاثية بإظهار تضامن وتعاون تامّين مع تركيا في مكافحة جميع أشكال الإرهاب” ومظاهره.

من جهته أعلن رئيس الوفد الفنلندي يوكا سالوفارا أنه “لم يتم طرح أي مشكلة جديدة خلال المفاوضات”.

ونقلت هيئة البث الفنلندية عن سالوفارا قوله “أعتقد أن جميع الأطراف يشعرون بأن المباحثات أسهمت في تعميق فهمهم لعدد من الملفات”.

من جانبها ذكرت ستوكهولم أن اللقاء كان مناسبة لبحث تفاصيل اتفاق مدريد وسبل تطبيقه.

مذكرة تفاهم ثلاثية

وأواخر يونيو الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقدمت تركيا للبلدين طلبات تسليم 33 شخصًا تعدّهم أنقرة “إرهابيون” قبل أن يذكّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”وعد قطعته السويد بشأن تسليم 73 إرهابيًا”.

والمذكرة التي تم التوقيع عليها تشير فقط إلى أن “فنلندا والسويد ستستجيبان لطلبات التسليم” التي قدمتها أنقرة دون ذكر أرقام.

والأسبوع الماضي أعلنت أنقرة أن صبرها ينفد داعية السويد إلى تسليم “إرهابيين” وفق وصفها.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ بعد إعلان أول عملية تسليم “إذا كانوا يعتقدون أن في إمكانهم أن يخدعوا تركيا بأنهم وفوا بوعودهم من خلال تسليم مجرمين عاديين فإنهم مخطئون”.

وصادق 23 بلدًا عضوا في حلف (الناتو) من أصل 30 على طلب انضمام فنلندا والسويد.

عاجل | الأمين العام لـ #الناتو: السويد وفنلندا التزمتا بالاستجابة للمخاوف الأمنية التركية بما في ذلك مايتعلق بصادرات الأسلحة ومكافحة الإرهاب

• قادة الناتو سيدعون في قمة الغد كلا من #فنلندا و #السويد للانضمام للحلف

• الحلف قادر دائما على إيجاد أرضية مشتركة وحل خلافاته#تركيا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 28, 2022

وتخلت ستوكهولم وهلسنكي عن سياستهما التقليدية المتمثلة في الحياد بإعلان رغبتهما الانضمام إلى الناتو بعد حرب روسيا على أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي.

ومنذ منتصف مايو/أيار الماضي، تعرقل تركيا هذه العملية متهمة البلدين بحماية المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، والتي تصنفهما أنقرة “منظمتين إرهابيتين”.