بعد احتجاجات واسعة.. الهند تعيد اعتقال برلماني أساء للنبي محمد ﷺ

أعادت سلطات ولاية تيلانجانا، جنوب الهند، القبض على نائب بالبرلمان المحلي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في البلاد، الخميس، بعد الإفراج عنه بيومين إثر احتجازه لساعات على خلفية الإساءة للنبي محمد ﷺ.

وقالت شرطة مدينة حيدر أباد، عاصمة الولاية، أنها ألقت القبض مجددًا على راجا سينغ بموجب قانون الحبس الاحتياطي بعد نشره مقطع فيديو ضد النبي ﷺ، مما يتسبب في إثارة المشاكل والفوضى في المجتمع.

وخرجت مظاهرات في مدينة حيدر أباد، الأربعاء، احتجاجًا على الإفراج بكفالة عن سينغ، الذي ألقي القبض عليه على خلفية نشره مقطعًا مصورًا يتضمن تعليقات مسيئة للنبي ﷺ.

واندلعت الاحتجاجات منذ مساء الاثنين للمطالبة باعتقال سينغ، ثم تواصلت مع قرار الإفراج عنه.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، خرج سينغ من السجن بعد أن قررت محكمة محلية الإفراج عنه بكفالة.

Finally suspended BJP MLA and notorious hate-monger Raja Singh arrested shift to an undisclosed location pic.twitter.com/N979097zA7

— Naseer Giyas (@NaseerGiyas) August 25, 2022