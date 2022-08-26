المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور

استدعى المغرب سفيره في تونس للتشاور، وكذلك قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الأفريقي (تيكاد)، التي تنعقد في تونس نهاية الشهر الجاري.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إن القرارين جاءا بسبب “التوجه العدائي” من جانب تونس، و”بعد أن ضاعفت تونس مؤخرًا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”.

وأضاف البيان أن قرار تونس دعوة قائد جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لحضور قمة (تيكاد8) واستقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد له جاء ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها”.

🔴بلاغ: المغرب يقرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى (تيكاد) واستدعاء سفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور.

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وأشار البيان إلى أن استقبال سعيّد لغالي “يعد عملًا خطيرًا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية”.

وقال إن قرار استدعاء السفير “لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي”، كما أن قرار عدم المشاركة في (تيكاد8) “لا يشكك في تشبث المملكة المغربية بمصالح أفريقيا وعملها داخل الاتحاد الأفريقي، ولا في التزام المملكة في إطار (تيكاد)”.

#MapActu المغرب يقرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى (تيكاد) واستدعاء سفير صاحب الجلالة بتونس للتشاورhttps://t.co/AArslAZwCp pic.twitter.com/4Xvh264X4Y — Agence MAP (@MAP_Information) August 26, 2022

وتستضيف تونس الدّورة الثّامنة لقمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا يومي 27 و28 أغسطس/آب الجاري.

وقبل أيام، قال العاهل المغربي محمد السادس إن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

وتطالب جبهة البوليساريو باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعدّها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أرضه، ويقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته.