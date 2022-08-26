القبض على مغنية تركية شهيرة بعد استهزائها بالمدارس الدينية

ألقت الشرطة التركية القبض على المغنية الشهيرة غولشان للتحقيق معها بتهم “تحريض الناس على الكراهية والعداء” بعد أن أدلت بتعليق بشأن مدارس “إمام خطيب” الدينية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قاضيًا أمر بسجن المغنية للتحقيق معها بشأن تصريحات أدلت بها على خشبة المسرح في أبريل/نيسان الماضي بشأن مدارس “إمام خطيب” التي تعد الأطفال ليصبحوا دعاة.

شاهد| لحظة اقتياد المغنية التركية الشهيرة "غولشان" للتحقيق بتهمة التحريض على الكراهية.

اتهام "غولشان" يأتي على خلفية إساءتها في إحدى حفلاتها لخريجي مدارس إمام وخطيب.#اسطنبول #تركيا #MTurkTV

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وتداول مستخدمو وسائل التواصل في تركيا مقطعًا من هذه التعليقات على نطاق واسع مما أثار غضبًا واسعًا.

وفي تعليقها المثير للجدل، قالت غولشان لشخص على خشبة المسرح إن “انحرافها” كان بسبب تربيتها في واحدة من مدارس إمام خطيب.

ردود فعل غاضبة على المغنية غولشان بعد تصريحها الاخير واستهزائها بالمدارس الدينية في تركيا حيث قالت

" انا منحرفة لأنني درست في مدارس الإمام خطيب " * مدارس الإمام خطيب هي مدارس دينية تخرج الائمة والدعاة وتتواجد في تركيا منذ عهد الخلافة العثمانية

pic.twitter.com/utEE2JMTXd — Salah (@MrSalah05) August 25, 2022

وقالت غولشان على تويتر إنها كانت تمزح مع زملائها خلال العرض، واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة، مضيفة أن بعضهم استغل كلماتها لاستقطاب المجتمع.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ التحقيق، وأن وزارة التعليم أدانت التعليقات وبدأت إجراءاتها القانونية الخاصة.

تركيا 🇹🇷 | القبض على المغنية الشهيرة غولشان بتهمة التحريض على الكراهية بين أفراد الشعب وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها بشكل واسع في إحدى حفلاتها في مدينة إسطنبول وهي توجه إساءة لشخص لأنه خريج مدارس دينية. #Guelsen pic.twitter.com/l4CRYkXPUd — SCOOP TURKEY – سكوب تركيا (@scoopturkey) August 25, 2022

وتنتشر فروع لمدارس إمام خطيب في جميع المدن التركية ويدرس فيها آلاف الطلاب، وهناك 13 مدرسة دولية تتبعها في تركيا تدرس مناهجها للطلاب القادمين من خارج البلاد، كما أن مناهجها تُدرّس حاليًا في 54 مدرسة في 22 دولة حول العالم.