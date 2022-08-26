السودان.. تجدد الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين (فيديو)

أطلقت قوات الأمن في العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون بإقامة ”حكم مدني كامل”، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع مصورة استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة بري وأم درمان (غرب) الخرطوم.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم “العسكري”، وتطالب بعودة الحكم المدني.

ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة” و”حرية سلام وعدالة” و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتدّها الرافضون “انقلابًا عسكريًّا”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ “انقلاب عسكري”، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.