الجزيرة مباشر تحصل على صورة تظهر تردي الحالة الصحية للزميل أحمد النجدي داخل محبسه (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صورة تظهر أثار إصابة قدم الزميل الصحفي في قناة الجزيرة مباشر أحمد النجدي، المودع في سجن استقبال طرة بمصر، بالقدم السكري ما يهدد ببترها إذا لم يحصل على العناية الطبية اللازمة.

وجددت محكمة مصرية حبس الزميل أحمد النجدي لمدة 45 يومًا ليتجاوز احتجازه أكثر من 700 يوم دون محاكمة.

وقالت أسرة الزميل أحمد النجدي (67 عامًا) إنه على الرغم من أن جلسة النظر في تجديد حبسه كانت الاثنين الماضي، فإنها لم تبلغ بالقرار إلا اليوم الخميس.

ويُعد هذا التجديد الأخير خلال عامين، وبذلك يتم الزميل أحمد النجدي سنتين في الحبس الاحتياطي وهي أقصى مدة قانونية لذلك دستوريًا.

وناشدت عائلة النجدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنائب العام إخلاء سبيله أو علاجه في مستشفى خاص على نفقته الخاصة نظرًا لسنه ولسوء حالته الصحية.

ودعا محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلى الإفراج عن النجدي، مشيرًا إلى أنه أمضى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي حسب القوانين المصرية.





بدوره، دعا كارم محمود السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين المصريين السلطات المصرية للإفراج عن النجدي وزملائه وجميع المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم أو بسبب مكان عملهم وأن تشملهم قوائم العفو الرئاسي خلال المرحلة المقبلة.





ويعاني الزميل أحمد النجدي من مضاعفات مرض السكري الذي يهدّد ببتر قدمه، وخشونة عامة في المفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة ويحتاج إلى حقن في الركبة والعمود الفقري.

ويعاني النجدي من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب ويحتاج إلى عملية قسطرة في القلب.

واعتُقل النجدي أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس/آب 2020، وتجدد السلطات حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.