مئات الأسرى الفلسطينيين يعلنون خطوات تصعيدية ويبدؤون اعتصامات في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأوا حالة من العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجون، رفضًا لتنصل الإدارة من الاتفاق الذي تم مع قادة الحركة الأسيرة، في مارس/آذار الماضي.

وأوضح في بيان أن الأسرى “في إطار خطواتهم المستمرة، قرروا البدء، من الأحد المقبل، بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كل السجون ومن كل الفصائل”، الأمر الذي يفرض على إدارة السجون مواجهة الأسرى كأفراد.

وأشار إلى أن المئات من الأسرى اليوم وفي كل السّجون بدأوا بالخروج من الأقسام والاعتصام في ساحات السجون، كجزء من خطوات “العصيان والتّمرد” على قوانين إدارة السّجون، وذلك تحت شعار “موحدون في وجه السّجان”.

وقال إن لجنة الطوارئ العليا للأسرى المُشكلة من الفصائل كافة، وفي ظل التصعيد من قبل إدارة السجون، دعت الفلسطينيين لتكثيف الفعاليات المناصرة للأسرى غدا الجمعة، “عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع الاحتلال في كل المحافظات”.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قررت العودة للتنكيل بالأسرى عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، ما يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرض عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر.

“عواودة قد يفقد حياته بأي وقت”

وفي السياق، قالت دلال عواودة زوجة المعتقل الفلسطيني المُضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، خليل عواودة، الخميس، إنه “في حالة صحية خطرة، وقد يفقد حياته في أي لحظة”.

وذكرت في حديث مع وكالة الأناضول أن زوجها المُضرب عن الطعام منذ 166 يوما، يعاني من “وضع صحي حرج للغاية، ويُقاسي آلاما في كل جسده ومتعب، لا يستطيع التحدث بشكل جيد”.

وقالت إن استمرار اعتقاله هو بمثابة “قرار بقتله”، مطالبة بـ”تدخل دولي سريع للإفراج عنه”.

بعد أن وصل وزنه إلى 38 كيلوغراما، الأسير الفلسطيني #خليل_عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 164 بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه. #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/H2Sgit6nra — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2022

تمديد اعتقال السعدي

ومدّدت محكمة عسكرية إسرائيلية، الخميس، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، حتى الأحد لاستكمال التحقيق معه.

وقال نادي الأسير في بيان إن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية غربيّ رام الله (وسط)، مدّدت اعتقال السعدي حتى الأحد لاستكمال التحقيق معه.

وهذه المرة الثالثة التي تمدّد فيها المحكمة ذاتها اعتقال السعدي.

وورد اسم السعدي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم مساء 7 أغسطس/آب الجاري، والذي أنهت بموجبه 3 أيام من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وجرى الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، بعد أن “وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيريْن خليل عواودة وبسام السعدي”.