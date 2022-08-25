قدمه مهددة بالبتر.. محكمة مصرية تجدد حبس الزميل أحمد النجدي دون تحقيق

جددت محكمة مصرية حبس الزميل الصحفي في قناة الجزيرة مباشر أحمد النجدي (67 عامًا)، لمدة 45 يومًا ليتجاوز احتجازه أكثر من 700 يوم دون محاكمة.

وقالت أسرة الزميل أحمد النجدي إنه على الرغم من أن جلسة النظر في تجديد حبسه كانت الاثنين الماضي، فإنها لم تبلغ بالقرار إلا اليوم الخميس.

ويُعد هذا التجديد الأخير خلال عامين، وهي أقصى مدة قانونية للحبس الاحتياطي دستوريًا.

وناشدت عائلة النجدي الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام، إخلاء سبيله أو نقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة نظرًا لسنه ولسوء حالته الصحية.

ويعاني الزميل أحمد النجدي من مرض السكري الذي يهدد ببتر قدمه، ويحتاج إلى حقن في الركبة والعمود الفقري كما يحتاج إلى عملية قسطرة قلبية.

واعتقل النجدي (67 عامًا) أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر في أغسطس/آب 2020، وتجدد السلطات حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي، إذ يعاني من مضاعفات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب وخشونة عامة في المفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر هم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، وطالبت شبكة الجزيرة مرارًا السلطات المصرية بإطلاق سراحهم.

ومؤخرًا، عبّرت أسر صحفيي الجزيرة مباشر المحتجزين في مصر عن خيبة أمل كبيرة لاستمرار احتجازهم رغم وعود محامين أعضاء في لجنة العفو الرئاسي المصرية بقرب الإفراج عنهم، خاصة مع تحسّن العلاقات بين مصر وقطر.

في اخر زيارة لهشام كان تعبان جدا ووزنه نزل كتيير ، قاللي بالحرف : انا هموت هنا 😣 خللي بالك من نفسك ومن اولادنا .. انا همووت من القلق عليه .. هشام منهك نفسيًا وبدنيًا ، هو فاضل ايه علشان يخرج ويتعالج ويشوف أمه وأولاده .. pic.twitter.com/wo49hCzBs8 — samira eltaher (@samira_eltaher) August 22, 2022