خلال مهرجان “وحدة الساحات”.. الجهاد الإسلامي: إسرائيل تتملص من التزاماتها لمصر (فيديو)

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن مصر لعبت دورا مهما في لجم العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، متهما الاحتلال بالتملص من التزاماته لها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف نخالة خلال مهرجان للحركة وذراعها العسكري سرايا القدس اليوم الخميس “سنواصل القتال حتى تحرير أرضنا ولن نتوقف مهما كلفنا الأمر”.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة استمر 3 أيام وأسفر عن استشهاد 48 فلسطينيا وإصابة المئات.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار عقب اتصالات متزامنة أجرتها مصر وقطر مع الأطراف المعنية.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، على وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في وقت ستبذل فيه مصر جهودها وتلتزم بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج.

كما ينص الاتفاق على أن تعمل مصر على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن. إلا أن الاحتلال مدد اعتقال السعدي عدة مرات آخرها اليوم الخميس. وقالت مصر إنها ستعمل على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق.





واتهم نخالة في كلمته خلال المهرجان الذي حمل عنوان “معركة وحدة الساحات” دولا عربية بأنها “لا تريد أن تسمع عن فلسطين ولا عن الفلسطينيين”، مضيفا “أقول لمن يستهدفنا من العرب أن يعيد حساباته فالشعب الفلسطيني لن يستسلم”.

وأكد أن “المقاومة على قلب رجل واحد”، وأن “شعبنا واحد وعدونا واحد هو الاحتلال الإسرائيلي ولن نسمح للعدو ببث الفرقة بيننا ولن نترك فرصة لتهديد وحدتنا”.

ووجّه نخالة رسالة لسرايا القدس قائلا “لا تراجع ولا تردد حتى النصر ومسؤولياتكم تكبر يوما بعد يوم”.

محطة مفصلية

في السياق، قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن “معركة وحدة الساحات” كانت ردا على اغتيال القياديين تيسير الجعبري وخالد منصور، واصفا المعركة بأنها “مثلت محطة مفصلية في تاريخ شعبنا”.

وكشف أبو حمزة أن سرايا القدس استهدفت تل أبيب وما حولها بأكثر من ألف صاروخ وقذيفة خلال المعركة، مضيفا “في جعبتنا ما سيجعل قادة العدو يندمون على التفكير بالمساس بقادة المقاومة”.