الجيش الأمريكي: إصابة 3 جنود بجروح طفيفة بهجوم في سوريا

قال الجيش الأمريكي إن ثلاثة من جنوده أصيبوا بجروح طفيفة بهجوم لمسحلين مدعومين من إيران في سوريا على مواقع تمركز للقوات الأمريكية في البلاد.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن مروحيات تابعة له أغارت على مواقع تابعة لمسلحين مدعومين من طهران استُخدمت لقصف قواته في هذا البلد، مما أسفر عن مقتل “شخصين أو ثلاثة يشتبه في أنّهم ناشطون مدعومون من إيران نفّذوا إحدى الهجمات”، على حد وصف البيان.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان إنّ “القوات الأمريكية ردّت اليوم على إطلاق صواريخ على موقعين في سوريا، فدمّرت ثلاث سيارات والمعدات التي استُخدمت في إطلاق بعض الصواريخ”.

وكانت الولايات المتّحدة قد أعلنت الثلاثاء أنّها قصفت قواعد لمليشيات موالية لإيران في شرق سوريا، إلا أن طهران سارعت إلى نفي أيّ صلة لها بالجماعات المسلّحة التي استهدفتها الضربات الأمريكية.

وفي بيانه أكّد الجيش الأمريكي أنّ “الولايات المتّحدة لا تسعى للدخول في نزاع مع إيران لكنّنا سنواصل اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه”.

وأوضحت سنتكوم أنّ القصف الصاروخي استهدف قرابة الساعة 19:20 بالتوقيت المحلّي محيط قاعدة كونوكو الأمريكية قبل أن يستهدف لاحقًا محيط “غرين فيلدج”.

وأضاف البيان أنّ “أحد أفراد القوات المسلّحة” الأمريكية أصيب بجروح طفيفة في القصف وتلقّى على إثرها العلاج وعاد إلى مزاولة عمله، كما أصيب عنصران آخران بـ”جروح طفيفة”.

وقال إنه ردًّا على هذا القصف أغارت مروحيات هجومية أمريكية “بشكل متناسب ومتعمّد” على مصادر إطلاق الصواريخ.

وبحسب سنتكوم فقد استهدفت الغارات الأمريكية أول أمس الثلاثاء “منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.

