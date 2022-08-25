الاحتلال يمدد اعتقال القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي (فيديو)

قالت محامية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، اليوم الخميس، إن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية غربي رام الله وجهت اتهامات إلى موكلها بالتحريض عبر وسائل الإعلام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن النيابة العسكرية وجهت لائحة اتهام تشمل “الانتماء لتنظيم محظور والتحريض على الإرهاب”.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال السعدي حتى يوم الأحد لاستكمال التحقيق معه.

وظهر السعدي خلال جلسة المحاكمة مقيد اليدين والقدمين ومحاطا بجنود من الاحتلال.

وهذه هي المرة الثالثة التي تمدّد فيها المحكمة ذاتها اعتقال السعدي.

واعتقل جيش الاحتلال مطلع أغسطس/آب الحالي، السعدي (61 عامًا) خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وورد اسم السعدي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم مساء 7 أغسطس/آب الجاري، الذي انتهت بموجبه 3 أيام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا (دون تهمة أو محاكمة).