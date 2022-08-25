إسرائيل تمنع دخول شيخ عشائري أردني بارز

قررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليت شاكيد، الأربعاء، منع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز من المرور عبر المعابر الإسرائيلية.

وكتبت شاكيد على تويتر “بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل”.

وكان الشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية قد أمضى أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة خلال يوليو/تموز الماضي لحل خلاف بين عائلتين.

وخلال وجوده، زار الفايز منطقة النقب والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك.

ونشر النشطاء مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب عن “فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام”.

وشن إسرائيليون حملة ضد الفايز بسبب تصريحاته أثناء زيارته للنقب.

وشغل الشيخ الفايز في السابق مناصب رسمية عدة في الأردن، بينها منصب وزير وعضو في مجلس الأعيان، وكان سفيرًا للأردن لدى عدد من الدول العربية.