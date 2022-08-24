هشام قاسم: أموال طائلة صُرفت على العاصمة الإدارية رغم مرور مصر بأسوأ أزمة اقتصادية (فيديو)

استنكر الناشر المصري هشام قاسم إنفاق الأموال “الطائلة” على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع استقالة اللواء أحمد زكي عابدين من إدارة مجلس شركة العاصمة، والأنباء عن خسائر بالملايين للمواطنين والشركات.

وأشار خلال مداخلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن فكرة العاصمة الإدارية الجديدة قد تكون جيدة، لكن هناك مشكلة في الجدول الزمني، إذ كان من المفترض أن يكون على مدار من 15 إلى 20 سنة، بحيث لا يحدث ضغط على ميزانية الدولة يؤدي إلى تعثر ورفع المديونيات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر، الاثنين، قرارًا بتعيين المهندس خالد عباس -نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية- رئيسًا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفًا للواء أحمد زكي عابدين الذي تقدّم باستقالته من منصبه.

ولفت قاسم إلى غياب الشفافية في ما يخص استقالة عابدين وأسبابها، وقال “كنا نتمنى معرفة الأخطاء والملاحظات الموجودة، وما هي التصحيحات القادمة لتعديل الأوضاع”.

وأوضح أن “أموالًا باهظة تُصرَف في هذه المشاريع، رغم أن مصر تعيش أزمة اقتصادية لم تشهدها منذ عصر الخديوي اسماعيل”، على حد تعبيره.

وتمر العاصمة الجديدة بمرحلة ركود واسعة منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وانحسر حجم الطلب على الشقق فيها عند 10%، والفيلات عند 16%، وفقًا لموقع “عقار ماب“.

وكان مصدر مطلع على ملف العاصمة الإدارية بوزارة الإسكان قد كشف لموقع “مدى مصر” أن استقالة عابدين وراءها مجموعة من القرارات الخاطئة التي اكتشفتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بخصوص مشروعات شملت أحياء كاملة، ومولات تجارية ضخمة، نتيجة “استعجال غير مبرر” في الانتهاء من المشروعات.

وأوضح المصدر أن رئيس شركة العاصمة الإدارية، واثنين من مساعديه، كانوا يحثون أصحاب رؤوس الأموال على سرعة أعمال الحفر والتعلية والإنشاء، دون انتظار صدور التراخيص الرسمية الكاملة، التي تشتمل على المواصفات الدقيقة للتصميم، ومراعاة شروط البناء ومساحات المحلات وبروز العمائر.

وأكد أن إلحاح عابدين على تسريع وتيرة إنشاء المشروعات أدى إلى أخطاء جسيمة بها.

والعاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة كان قد أُعلِن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) لجذب المستثمرين الأجانب.