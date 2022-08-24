شاهد.. سقوط جندي من الاحتلال أثناء هروبه في مخيم العروب بالخليل

أظهرت لقطات تلفزيونية سقوط أحد جنود الاحتلال أثناء هروبهم من حجارة الشبان خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، أثناء اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

#فيديو| سقوط أحد جنود الاحتلال أثناء هربه من حجارة الشبان في مخيم العروب بالخليل، الليلة الماضية pic.twitter.com/yqZAtIN4MH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 24, 2022

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بينهم أطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب عدد من أصحابها بالاختناق جراء استنشاق الغاز بينهم أطفال.

#فيديو| سقوط أحد جنود الاحتلال أثناء هربه من حجارة الشبان في مخيم العروب بالخليل، الليلة الماضية pic.twitter.com/yqZAtIN4MH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 24, 2022

كما أصيب واعتقل عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين، بينما احتجزت شابين لساعات بعد اقتحامها للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة ونحو 70 آلية عسكرية، ونشرت قناصة على أسطح العمارات السكنية، ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وشرع جنود الاحتلال في دهم عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وهو ما تسبب في إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع.

#شاهد| انفجار عبوة محلية الصنع "كوع" في احد جنود الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم جنين الليلة الماضية pic.twitter.com/A1QBH6Hh5P — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 24, 2022

وفي خان يونس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة، مما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

اقتحام الأقصى

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات من المستوطنين بينهم المتطرف يهودا غليك اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروح مزورة حول “هيكلهم” المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًّا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في قبلة المسلمين الأولى.