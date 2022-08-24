“دع عنك أوهام الانقلابات”.. سجال بين الدبيبة وباشاغا في ليبيا

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالتوقف عن “إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين”.

وقال الدبيبة في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، رد فيها على رسالة وجهها له باشاغا “إلى وزير الداخلية الأسبق، وفِّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركّز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية، فقد ولّى زمانها”.

وأضاف في تغريدة أخرى “ملاحظة: لم أرد برسالة لأني مشغول.. بخدمة الليبيين”.

إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 24, 2022

وكان باشاغا قد دعا اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تسليم السلطة.

وقال باشاغا في خطابه​​​​​​​ “احترامًا لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي والخضوع لقرارات السلطة التشريعية التي منحتكم الثقة وأكسبتكم الصفة وأنتم ما زلتم تنازعون في ممارستها رغم انتهاء ولايتكم وجب التسليم طواعية”.

وأضاف “أناشد فيكم الأخلاق وأستحضر فيكم همة المواطن الأمين على دماء الليبيين أن تجنحوا للسلم بعزة (..) حتى يشيع الخير في بلادنا وتسري دماء أبنائنا في عروق الوطن للحياة والرفاه لا للقتال”.

واستطرد “أقول لكم إنكم مسؤولون، وستسألون عما تفعلون”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة باشاغا والأخرى حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وأثار هذا الخلاف المخاوف من تحوله لحرب خاصة في ظل التحشيد المسلح المستمر بالعاصمة طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين كانت قد وقعت اشتباكات مسلحة بينها في 16 مايو/أيار الماضي، بعد دخول باشاغا للمدينة آنذاك قبل الانسحاب منها.