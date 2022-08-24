الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويدكّ منشآت في الضفة وسط حملة اعتقال (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلًا ومنشآت سكنية وزراعية في الضفة الغربية وأجبرت مقدسيًا على هدم منزله، بينما اندلعت مواجهات مع جنوده في مخيمي العروب وجنين بالإضافة إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين.

ففي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أجبر الاحتلال عائلة أبو رموز المقدسية على هدم منزلها قسرًا، تحت تهديد الغرامات الباهظة.

بيت العمر صار ركامًا.. المقدسي فرج أبو رموز يهدم منزله بيديه بقرار من الاحتلال تحت تهديد الغرامات الباهظة pic.twitter.com/85qysdc1VU — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 24, 2022

أما في الضفة المحتلة، فشملت عمليات الهدم منطقة الوادي الأحمر حيث هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشية لست عائلات تسكن المنطقة. وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت المنشآت قبل أشهر بإيقاف العمل فيها.

وتعتمد هذه العائلات بشكل أساسي على تربية الثروة الحيوانية، مستفيدة من وجود المناطق الرعوية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء لشقيقين في قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى بعد محاصرة المنطقة، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وقال أحدهما إن الاحتلال أخطره قبل أشهر بإيقاف العمل في المنزل، ورغم توكيل محام لمتابعة الملف القانوني، فإن المحكمة الإسرائيلية لم تُصدر قرارًا بمنع الهدم.

وفي جنوب نابلس، هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية ومغسلة مركبات بالقرب من الشارع الرئيسي في بلدة حوارة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس أن جرافات الاحتلال هدمت حظيرة في منطقة اللحف مقامة منذ 30 عامًا، وتُقدَّر مساحتها بنحو 120 مترًا مربعًا.

في السياق، أعطب مستوطنون إطارات 4 مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية مردا شمال سلفيت، بعد تسللهم إلى البلدة فجر اليوم.

إصابات واعتقالات

وفي جنين، أصيب واعتُقل عدد من المواطنين فجر اليوم إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم وسط اندلاع مواجهات.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين، واحتجزت شابين لساعات بعد اقتحامها للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة ونحو 70 آلية عسكرية، ونشرت قناصة على أسطح العمارات السكنية، ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وشرعت في دهم عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، مما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأطلق الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، مما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من الضفة بعد اقتحام منازل لفلسطينيين بينهم أسرى محررون.

برفقة الكلاب البوليسية.. فيديو يوثق مداهمة قوات الاحتلال للمنازل في بلدة قطنة صباح اليوم pic.twitter.com/VhEL3Ar2Fu — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 24, 2022

ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشخاص بينهم ثلاثة أسرى محررين، و3 من بيت لحم، واثنين من نابلس، وشابًّا من بلدة قطنة بالقدس.

والليلة الماضية، أصيب مواطنون بالاختناق بينهم أطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازلهم خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال تمركزت عند مدخل المخيم واعتلت أسطح المنازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، وأصيب عدد من أصحابها بالاختناق.