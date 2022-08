روسيا تستهدف منطقة زابوريجيا وصادرات أوكرانيا الغذائية تتراجع إلى النصف

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، وقد أثار القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي.

وتأتي الهجمات قبل يوم من الاحتفال بذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي التي توافق غدًا الأربعاء. وقد حظرت كييف الاحتفالات العامة خشية وقوع مزيد من الهجمات في الحرب التي قالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إنها أودت بحياة أكثر من 5500 مدني.

كما حذرت السفارة الأمريكية في كييف -في بيان- من خطط روسية لضرب البنية التحتية المدنية والحكومية في الأيام المقبلة.

وقالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت نيران المدفعية وشنت غارات جوية على بلدات عدة في منطقة زابوريجيا بالقرب من خطوط المواجهة في جنوب البلاد، بعد أن استولت القوات الروسية على محطة الطاقة النووية بعد وقت قصير من غزوها في 24 فبراير/ شباط.

This is how the building looked as a result of the russian occupation of the town of Makariv; and this is how it looks now – freshly restored.

We will definitely win and rebuild all our cities, towns and villages. pic.twitter.com/U1dujLUgwa

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 21, 2022