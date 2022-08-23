الاحتلال يعزل معتقلَين في ظروف غير آدمية.. والحركة الأسيرة: لن نسمح بفرض إرادة السجّان

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز الأسيرين محمود أبو شيرين وأحمد عبيدة في زنزانة ضيقة لا تصلح للعيش الآدمي داخل عزل “مجدو”.

وقالت في بيان إن محمود أبو شيرين (26 عامًا) من مخيم جنين وأحمد عبيدة (22 عامًا) من مخيم الجلزون في رام الله، يقضيان معظم وقتهما على سرير حديدي من طابقين، لأن مساحة الزنزانة لا تستوعب أسيرين، وقد طالبا عدة مرات بنقلهما إلى زنزانة أكبر لكن إدارة السجن لم تستجب لمطلبهما.

وأضافت أن الأسير أبو شيرين يعاني من أوجاع حادة في الأذن الوسطى تؤثر في وضعه الصحي، وأنه معتقل منذ مارس/آذار 2017، وقد صدر عليه حكم بالسجن 4 سنوات وأُضيفت إليها 4 أخرى وغرامة مالية بتهمة مساعدة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم عبر نفق سجن “جلبوع”.

واعتُقل عبيدة في فبراير/شباط 2016 وحُكم عليه بالسجن 32 عاما، وهو محتجز داخل العزل منذ نحو 6 أشهر تنقل خلالها بين عدة سجون.

من جهتها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، أنها لن تتوقف عن تحركاتها وإضرابها -عندما تبدأ فيه- إلا بتحقيق كل مطالبها.

وأشارت في بيان، الثلاثاء، إلى أنها “لن تسمح يومًا للسجان بأن يفرض إرادته عليها”.

نادي الأسير: لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى تحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير أحمد عبيده، الذي تعرض لاعتداء وحشي على يد قوات القمع وتطالبها بالكشف عن مصيره.#فلسطين pic.twitter.com/BbsCf26DJ0 — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) February 22, 2022

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي ومؤسساته بتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر أبو بكر من تنفيذ إدارة سجون الاحتلال تهديداتها للأسرى الذين استأنفوا برنامجهم النضالي، بعد تنصّل منظومة الاحتلال من الاتفاق الذي تم مع قادة الحركة الأسيرة في مارس/آذار الماضي.

✌🇵🇸✌رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر:* يطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. — 🇵🇸حركة فتح – قطاع غزة🇵🇸 (@fatehgaza) August 23, 2022

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 معتقل إداري، وهو قريب من الرقم الذي أُعلن عنه بين عامي 2016 و2017، وقد أصدر الاحتلال منذ 2015 نحو 9000 أمر اعتقال إداري.

ومنذ أواخر عام 2011 خاض الأسرى الإداريون، وحتى نهاية 2021 أكثر من 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

وتجدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري في أغلب الحالات في الساعات الأخيرة من موعد الإفراج المفترض، في إجراء متعمد يهدف إلى التعذيب النفسي للأسير وعائلته.