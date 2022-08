اعتقال نائب من الحزب الحاكم في الهند بسبب تصريحات عن النبي محمد ﷺ

اعتقلت الشرطة الهندية نائبًا من الحزب الحاكم، الثلاثاء، بتهمة الإدلاء بتعليقات اعتُبرت “مهينة” للنبي محمد ﷺ بعد أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية.

وأثارت تصريحات راجا سينغ غضبًا في مدينة حيدر أباد الجنوبية حيث تجمّع مئات الأشخاص، أمس الاثنين، للمطالبة باعتقاله.

كان العضو في حزب بهاراتيا جاناتا الذي عُرف بخطبه التحريضية قد نشر فيديو قالت تقارير إعلامية إنه تضمّن تصريحات مهينة للنبي.

وأكد ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا اعتقال سينغ في ساعة مبكرة اليوم.

وتأتي تصريحات سينغ في إطار هجوم لاذع على الممثل الكوميدي المسلم الشهير منوّر فاروقي الذي تعرّض للمضايقة والتهديد من جانب قوميين هندوس بسبب المحتوى الديني لمواضيعه.

وكان فاروقي قد قدّم عرضًا في حيدر أباد الأسبوع الماضي، وذكر الموقع الإخباري (إنديا توداي) أن سينغ هدد في وقت سابق بإحراق المكان.

ويأتي اعتقاله بعد أسابيع من تسبب المتحدثة البارزة باسم حزب بهاراتيا جاناتا باحتجاجات في أنحاء الهند ودول مجاورة بسبب تصريحات تناولت فيها العلاقة بين النبي وصغرى زوجاته خلال نقاش في برنامج متلفز.

وعُلقت عضوية نوبور شارما بالحزب في يونيو/حزيران بعد أن دفعت تصريحاتها حكومات نحو 20 دولة إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للتوضيح.

وقُتل شخصان في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مسلمين في الشهر نفسه.

وانتقدت المحكمة العليا في الهند الشهر الماضي شارما “لإشعال النار في البلاد”.

وبرز الجدل في تفاعلات النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ فجاء تعليق أنيل كومار المشرع الهندي السابق على النحو التالي “لم يهدأ الجو المشتعل في جميع أنحاء البلاد تمامًا بعد التصريحات المثيرة للجدل التي تم الإدلاء بها ضد النبي محمد في الماضي، والآن ممثل الحزب الحاكم راجا سانغ يعيد نفس التصريحات الاستفزازية والمخزية للغاية، وأنا أدين بشدة هذه التعليقات المشينة”.

पैग़म्बर-मोहम्मद के विरुद्ध पूर्व में की गई विवादित टिप्पणी पर देश भर में गर्माया माहौल अभी पूरी तरह से ठण्डा भी नहीं हो पाया है कि उसी BJP के तेलंगाना से विधायक #RajaSingh ने उसी प्रकार की उत्तेजनात्मक एवं अति-शर्मनाक टिप्पणी कर डाली,मैं ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की घोर निंदा करता हूँ — Anil Kumar (@AnilKumarMZN) August 23, 2022

يُذكر أن قضايا الكراهية ضد الأقليات المسلمة ماضية في الانتشار بالهند ومواقع أخرى في العالم.

ولا يزال الجدل قائمًا بين رجال السياسة والقانون حول خطورة انتشار خطاب الكراهية ومستويات تصنيفه بين حرية الرأي والتعبير والتعدي على قناعات الآخرين ودياناتهم والعقوبات المستوجبة لمرتكبيه.

Governments of Centre & States in India should not succumb to Street Pressures of Jihadists, Instead, should standby Its Citizens like #RajaSingh & #NupurSharma who boldly call Spade A Spade & Expose True Nature & Intension of Islam as Part of Freedom of Expression in Democracy. — DG Vanzara (@VanzaraDg) August 23, 2022

وأخذت هذه القضايا بعدًا جديدًا بعد التصريحات المسيئة للنبي محمد ﷺ، التي أدلت بها المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، وخلّفت ردود فعل قوية في الهند والعالم، واضطر معها الحزب الحاكم إلى طرد بعض قيادييه السياسيين وتجميد نشاطهم، لتهدئة دول العالم الإسلامي.

After the #Nampallycourt granted bail to #RajaSingh, massive protest breaks out against Raja Singh near Chanchalguda Jail in #Hyderabad pic.twitter.com/HvECRoLie9 — Aneri Shah (@tweet_aneri) August 23, 2022