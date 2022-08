بعد إدانته بالفساد.. السجن 12 سنة لرئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق

أودع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق السجن، اليوم الثلاثاء، بعدما ثبتت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما لإدانته بالفساد.

وقالت زوجة نجله شارميلا شاهين لوكالة الأنباء الفرنسية “أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور”.

جاء ذلك بعد أن أيدت هيئة المحكمة العليا، المكونة من 5 أعضاء في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، الحكم بالإدانة والسجن 12 عامًا على عبد الرزاق (69 عامًا) الذي أصدرته محكمة كوالالمبور العليا في يوليو/تموز 2020 على خلفية فضيحة اختلاس أموال من صندوق التنمية الحكومي 1MDB، الذي تديره وزارة العدل الأمريكية.

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية اليومية عن رئيس المحكمة العليا في ماليزيا تون تينغكو ميمون توان مات، قوله لقد تم رفض الطعن بالإجماع وتثبيت أنه “مذنب في جميع التهم السبع”، وبالتالي فإن الإدانة وحكم السجن أصبحا مؤكدين.

Najib Razak arrives at the Kajang Prison to start his 12-year prison sentence. pic.twitter.com/Dz0sIojhTi

— Raja Petra Bin Raja Kamarudin (@RajaPetra) August 23, 2022