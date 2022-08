أمريكا تقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتدعو مواطنيها لمغادرة كييف

حذرت السفارة الأمريكية في كييف من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومباني حكومية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى “مغادرة أوكرانيا بدءًا من الآن”.

ودعت السفارة -في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني- مواطنيها إلى “مغادرة أوكرانيا بدءًا من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوافرة”.

يأتي ذلك بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، غدًا الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، وستكون هذه أكبر حزمة مساعدات من هذا النوع تقدمها واشنطن لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وجود خطر “كل يوم” بشن ضربات روسية جديدة على كييف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “نعلم أنهم يستهدفون -كأولوية- منشآت أو مباني حكومية، لكن لم يتغير أي شيء جذريًّا منذ 24 فبراير/شباط الماضي”.

وتابع “هذا ما تفعله روسيا دائمًا”، متوعدًا بـ”رد قوي” في حال شن أي ضربات.

ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف، في نهاية مارس/آذار الماضي، تتركز معظم المعارك في شرقي أوكرانيا، حيث تباطأ تقدم القوات الروسية قبل أن يتعثر، كما أن تقدّمها بطيء أيضًا في الجنوب حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تشن هجومًا مضادًّا.

وتواصل روسيا استهداف المدن الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، ونادرًا ما تستهدف هذه الضربات العاصمة أو المناطق المحيطة بها.

.@oleksiireznikov for @AtlanticCouncil

russia is openly waging a genocidal war while at the same time engaging in nuclear blackmail.

West must acknowledge that russia is an unambiguously hostile power that is waging war against the entire democratic world.

1/3

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2022