تونس.. وفد الكونغرس الأمريكي قلِق بشأن مسار الديمقراطية وسعيّد يؤكد “الشعب قال كلمته”

أعرب وفد من الكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، عن دعمه للقوى الديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى “حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولوية”.

والتقى وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي الرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني التونسي، في زيارة دامت يومي الأحد والاثنين.

ونقل بيان للسفارة الأمريكية في تونس، انشغال الوفد بمسار تونس الديمقراطي، مشيرًا إلى أنهم “حثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وشدد على “أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي”.

U.S. Senators Chris Coons (D-DE), Rob Portman (R-OH), Gary Peters (D-MI), and Representatives Dave Joyce (R-OH), Chrissy Houlahan (D-PA), and David Price (D-NC) led a congressional delegation on a visit to Tunisia on August 21-22.

